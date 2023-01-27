Японія оголосила нові санкції проти РФ

Японія з 3 лютого в рамках санкцій проти РФ заборонить експорт до Росії вакцин, медичного обладнання та роботів. Про це повідомляє Міністерство економіки, торгівлі та промисловості країни. Крім цього, буде заборонено ввезення до Росії радіоактивних матеріалів, обладнання для атомних об’єктів, розвідування нафти та природного газу.

Японія також розширила перелік персональних санкцій. «Щоб зробити свій внесок у міжнародні зусилля з гарантування миру, кабінет міністрів схвалив такі заходи, як заморожування активів щодо посадових осіб Росії», – йдеться у повідомленні МЗС країни.

У списку з 22 осіб, зокрема, внесли:

• уповноважену президента Росії з прав дитини Марію Львову-Бєлову;

• прокремлівського політолога Олександра Дугіна;

• заступника міністра оборони Росії Михайла Мізинцева;

• першого заступника голови уряду Росії Андрія Білоусова;

• заступника голови уряду Росії Дмитра Чернишенка;

• генерал-лейтенанта ЗС Росії Сергія Рижкова;

• родичів Сулеймана Керімова Нарімана, Саїда, Аміну, Гульнару Керімова та його дружину Фірузу Керімова;

• міністра юстиції Росії Костянтина Чуйченка;

• члена Громадської палати Росії Олександра Марковича;

• голову ЦВК Росії Еллу Памфілову, її заступника Миколу Булаєва та члена ЦВК Миколу Левичева та інших.

На сайті японського МЗС йдеться, що під санкції також потрапили корпорація «Іркут», московський машинобудівний завод «Авангард» та ПАТ «КамАЗ».

В окремий список Японія внесла ще 14 осіб, пов’язаних із угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», анексованим Кримом та захопленими РФ частинами Херсонської та Запорізької областей України.

Усього експортні обмеження стосуються 49 російських організацій, включаючи судноремонтний центр «Звездочка», Московський авіаційний інститут, Тульський збройовий завод, Московський інститут теплотехніки та інші.

Японія послідовно розширює санкції проти Росії через війну в Україні. Наприкінці вересня до списку санкцій було додано 21 російську компанію. Крім того, Японія ввела ембарго на експорт «товарів та матеріалів, пов’язаних із хімічною зброєю в РФ».

Раніше під санкції Японії вже потрапили близько 300 російських компаній та організацій. Японська влада заморозила активи ВТБ, Сбербанку, «Альфа-банку та інших. У Росію заборонено експортувати високотехнологічне обладнання, у тому числі 3D-принтери, квантові комп’ютери та мікроскопи. Крім того, японська влада ввела ембарго на імпорт російського золота.