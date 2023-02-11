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Зеленський спрогнозував, коли Україна може стати членом Євросоюзу та НАТО

«Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії», – Володимир Зеленський

Через два роки Україна може стати повноцінним членом Євросоюзу, спрогнозував президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті, організованому банком JP Morgan.

«Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки. І нам потрібні гарантії безпеки», – сказав глава держави.

Президент додав, що найкращою гарантією для України буде членство в НАТО. Зеленський вважає, що з часом Україна приєднається до альянсу.

«Ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним. Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія... І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО», – заявив Зеленський.

Раніше генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив про телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, наголосивши на необхідності якнайшвидше надати українській стороні сучасне обладнання для захисту від російської агресії.

Столтенберґ неодноразово казав про «відкриті двері» в НАТО для України. При цьому жодні можливі терміни не називаються.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

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