Зеленський спрогнозував, коли Україна може стати членом Євросоюзу та НАТО

Через два роки Україна може стати повноцінним членом Євросоюзу, спрогнозував президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті, організованому банком JP Morgan.

«Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки. І нам потрібні гарантії безпеки», – сказав глава держави.

Президент додав, що найкращою гарантією для України буде членство в НАТО. Зеленський вважає, що з часом Україна приєднається до альянсу.

«Ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним. Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія... І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО», – заявив Зеленський.

Раніше генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив про телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, наголосивши на необхідності якнайшвидше надати українській стороні сучасне обладнання для захисту від російської агресії.

Столтенберґ неодноразово казав про «відкриті двері» в НАТО для України. При цьому жодні можливі терміни не називаються.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.