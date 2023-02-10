Ігнат припускає, що дані країн НАТО можуть підтвердити проліт російських ракет над Румунією

Україна чекає на дані щодо прольоту російських ракет у повітряному просторі Румунії – про це сказав на брифінгу 10 лютого речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Таким чином він відповів на питання румунського журналіста про докази того, що російські ракети перетнули повітряний простір цієї країни.

«Є радіолокаційні дані, засоби об’єктивного контролю, країни-члени НАТО теж спостерігали за цією ситуацією. Думаю, що будуть матеріали, які будуть це підтверджувати. Я думаю, що будуть надані певні матеріали з тих систем і радарів щодо того, де було помічено ці ракети. Тому що не вперше Росія провокує таким чином», – зазначив речник.

Він нагадав, що російські ракети вже щонайменше тричі перетинали повітряний простір Молдови. За припущенням Ігната, Росія цілеспрямовано випускає ракети по регіонах України, які межують із країнами-членами Північноатлантичного альянсу.

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«Окупанти намагаються таким чином провокувати, запускаючи ракети по самому кордону із країнами-членами НАТО. Я маю на увазі і Польщу, коли з Білорусі ракети атакують. Для чого це робиться? Мабуть, очевидно, буде працювати система української протиповітряної оборони, ми будемо себе захищати, наших людей і об’єкти критичної інфраструктури», – сказав Ігнат.

Таким чином, пояснив він, створюється загроза падіння збитих ракет на території сусідніх країн.

«Противник це знає і використовує все це для таких провокацій. Ми дочекаємось того, що будуть надані все ж таки матеріали, де дійсно пролітала ракета – одна чи більше. У нас радіолокаційно спостерігалося саме дві ракети «Калібр», – додав представник Повітряних сил.

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Сьогодні війська РФ 10 лютого завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська випустили по Україні 71 крилату ракету Х-101, Х-555 і «Калібр» від початку доби. 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе «Shahed-136/131» сили ППО збили.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські крилаті ракети «Калібр» перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. За його даними, ці ракети були запущені з акваторії Чорного моря. Молдова підтвердила порушення її повітряного простору і викликала через це російського посла.

Але Румунія, яка є членом НАТО, заявила, що 10 лютого запущена Росією з Чорного моря ракета увійшла в повітряний простір Молдови, але не перетинала румунського повітряного простору. У НАТО наразі цей інцидент не коментували.