Генсек НАТО закликає Південну Корею дозволити прямий експорт зброї в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ звернувся до Південної Кореї з проханням переглянути своє правило щодо відмови від експорту зброї до країн, які перебувають у конфлікті, щоб вона могла допомогти надати озброєння Україні для відбиття російської агресії. Про це він сказав під час сесії запитань і відповідей після виступу в Інституті перспективних досліджень у Сеулі, повідомляє СNN.



«Кілька союзників по НАТО, політика яких не передбачала експорт зброї в країни конфлікту, зараз змінили цю політику», – сказав Столтенберг, згадавши Німеччину, Норвегію та Швецію, яка є кандидатом на НАТО, як тих, хто змінив свою політику експорту зброї, щоб допомогти Україні.



«Після жорстокого вторгнення в Україну ці країни змінили свою політику, тому що вони зрозуміли, що коли ти стикаєшся з жорстоким вторгненням, коли велика держава – Росія – вторгається в іншу у відвертий спосіб, як ми бачили в Україні, якщо ми віримо в свободу, якщо ми віримо в демократію, якщо ми не хочемо, щоб самодержавство і тиранія перемогли, тоді їм потрібна зброя. Коли минулого року відбулося повноцінне вторгнення, багато країн змінили свою політику, оскільки вони зрозуміли, що єдиний спосіб відстояти демократію, допомогти Україні перемогти та створити умови для тривалого миру – це надати військову підтримку», – додав генеральний секретар НАТО.



Указ президента Південної Кореї, який забезпечує виконання закону про зовнішню торгівлю країни, говорить, що експорт зброї може використовуватися лише в «мирних цілях» і «не повинен впливати на міжнародний мир, підтримку безпеки та національну безпеку».

Сеул неодноразово заявляв, що не надаватиме летальну зброю для підтримки України.

Міністерство оборони Південної Кореї заявляло, що позиція країни щодо відмови від поставок летальної зброї Україні залишається незмінною. Досі Сеул посилав Україні лише бронежилети, каски і медикаменти, наголошуючи, що він не має наміру постачати бойові озброєння.