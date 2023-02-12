Кулеба анонсує нові санкції і «чіткий сигнал Путіну» на 24 лютого

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 12 лютого анонсував низку заходів із нагоди річниці початку повномасштабного вторгнення.

«В ООН, в Києві, в багатьох інших столицях світу відбудуться різні події, які надішлють дуже чіткий сигнал президенту Путіну: якщо ти, Путін, граєш у гру на виснаження і думаєш, що час грає на твоєму боці, то ти глибоко помиляєшся. Тому що єдність із Україною з кожним днем лише зростає, і у цій війні ти неодмінно програєш», – заявив він у ефірі національного телемарафону.

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Кулеба також прокоментував плани президента Сполучених Штатів Джо Байдена відвідати Польщу із 20 по 22 лютого:

«Безумовно, це також складовий елемент вшанування цієї трагічної річниці і складовий елемент того сигналу Путіну, який я оголосив. Тому дуже важливо, що саме в Європі президент Байден буде. Тим більше в Польщі – країні, яка відіграє надзвичайно важливу роль в забезпеченні другого збройового фронту для України».

Втім, додав голова МЗС, йдеться не лише про візит Байдена до сусідньої з Україною країни, а й низку інших подій «глобального масштабну».

Він також розповів про можливість посилення санкцій щодо Росії та виключення її з Ради безпеки ООН.

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«Під 24 лютого будуть нові санкції. Вони будуть оголошені в різних країнах, в різних інституціях. Це теж буде частина цього сигналу єдності заради перемоги. Що стосується ООН і Росії в Раді безпеки – ми розпочали шлях своєю заявою Міністерства закордонних справ, яку оприлюднили наприкінці минулого року. Цей шлях не буде швидким... Тому що йдеться про перезавантаження, по суті, глобальної інституції. Але у нас є чіткий план», – сказав Кулеба.

Він додав, що першою метою Києва є «делегітимізація присутності Росії в Раді безпеки ООН».

«Тобто всі розумітимуть, що перед ними сидять шахраї, які узурпували шахрайським способом це місце. Ось цей буде результат досягнутий доволі швидко. А от саме виключення – безумовно, це забере час. І для цього треба, щоб збіглася низка факторів. Але повірте мені, що для Росії вже досягнення тієї першої цілі, делегітимізації, яку я озвучив – це буде страшний міжнародний удар», – запевнив міністр.

24 лютого 2022 року за наказом Володимира Путіна Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України.