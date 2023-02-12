Зеленський запровадив санкції проти 200 людей, пов’язаних із Росією

Президент Володимир Зеленський 12 лютого ввів у дію санкції РНБО проти двох сотень осіб, які пов’язані з Росією, йдеться в указі глави держави № 75.

Відповідний указ Зеленський підписав 12 лютого. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на її секретаря Олексія Данілова. Окрім того, РНБО, СБУ та Кабміну доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а МЗС – поінформувати компетентні органи ЄС та США.

Таким чином, президент запровадив санкції проти 199 громадян РФ та одного українця – колаборанта Юрія Черничука, якого загарбники «призначили» новим «директором» Запорізької АЕС.

Обмеження стосуються здебільшого громадян Росії. Зокрема, санкції запроваджені проти російського дипломата, одного з найближчих помічників Володимира Путіна щодо зовнішньоекономічної політики Юрія Ушакова, уточнили у пресслужбі президента.

Проти осіб, які потрапили до списку, запроваджується повний пакет персональних санкцій терміном на 50 років. Указ набуває чинності вже в неділю, 12 лютого, йдеться на офіційному сайті Офісу президента.

Європейський союз в грудні 2022 року узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.