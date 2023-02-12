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Зеленський запровадив санкції проти 200 людей, пов’язаних із Росією

Відповідний указ Зеленський підписав 12 лютого. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на її секретаря Олексія Данілова

Президент Володимир Зеленський 12 лютого ввів у дію санкції РНБО проти двох сотень осіб, які пов’язані з Росією, йдеться в указі глави держави № 75.

Відповідний указ Зеленський підписав 12 лютого. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на її секретаря Олексія Данілова. Окрім того, РНБО, СБУ та Кабміну доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а МЗС – поінформувати компетентні органи ЄС та США.

Таким чином, президент запровадив санкції проти 199 громадян РФ та одного українця – колаборанта Юрія Черничука, якого загарбники «призначили» новим «директором» Запорізької АЕС.

Обмеження стосуються здебільшого громадян Росії. Зокрема, санкції запроваджені проти російського дипломата, одного з найближчих помічників Володимира Путіна щодо зовнішньоекономічної політики Юрія Ушакова, уточнили у пресслужбі президента.

Проти осіб, які потрапили до списку, запроваджується повний пакет персональних санкцій терміном на 50 років. Указ набуває чинності вже в неділю, 12 лютого, йдеться на офіційному сайті Офісу президента.

Європейський союз в грудні 2022 року узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

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