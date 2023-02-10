У США анонсують боротьбу з ухиленням Росії від санкцій

Міністерство фінансів США в найближчі місяці зосередиться на боротьбі з посередниками та постачальниками з третіх країн, які допомагають Росії уникати санкцій Заходу, заявив 10 лютого заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Як передає Reuters, Міністерство фінансів, зокрема, посилить увагу щодо тих осіб і компаній, які можуть «свідомо чи мимоволі» допомагати Росії поповнювати запаси, необхідні для військових дій в Україні, сказав Адеємо.

В американському Мінфіні влаштували зустріч напередодні річниці вторгнення Росії в Україну, щоб оцінити прогрес в підриві російських військових ланцюжків поставок і позбавлення Москви доходів, необхідних для фінансування війни проти України.

У відомстві визнали, що РФ все частіше шукає юридичні лазівки через третіх сторін або через такі країни як Іран і КНДР, щоб реалізовувати свої воєнні цілі.

Проти яких саме «посередників», які допомагають РФ, будуть застосовані заходи боротьби, наразі не повідомляється.

Обіцянки Мінфіну прозвучали на тлі зростання міжнародної стурбованості тим, що Росія може розпочати новий наступ найближчими тижнями чи місяцями, а також ознак того, що економіка РФ не постраждала від низки санкцій Заходу настільки сильно, як очікувалося.

Раніше цього місяця Міністерство фінансів США наклало санкції на 22 фізичних та юридичних осіб у багатьох країнах, яких звинуватило у зв’язках із глобальною мережею ухилення від санкцій, що підтримує військово-промисловий комплекс Росії.