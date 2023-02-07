Нафтогазові доходи Росії у січні скоротилися на 46%

У січні прибутки Росії від продажу нафти й газу скоротилися на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомило російське Міністерство фінансів.

За даними відомства, нафтогазові доходи у січні склали 426 мільярдів рублів. Падіння Мінфін Росії пов’язав зі зниженням цін на нафту російської марки Urals і скороченням експорту газу.

На початку січня Bloomberg із посиланням на профільне агентство повідомляв, що нафта сорту Urals торгується на половину світових цін – менше ніж 38 доларів за барель. Це навіть нижче від стелі цін у 60 доларів, яку встановили західні країни у грудні у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Однак реальна ціна, за якою Росія продає нафту, може бути вищою.

За підрахунками Reuters, у 2022 році постачання російського газу до Європи скоротилося майже на 46% порівняно з попереднім роком і досягло мінімальних значень з 2000 року. Після свого повномасштабного вторгнення в Україну Росія припинила постачання газу до низки країн Євросоюзу, інші відмовилися від російського газу самі. Також на зниження експорту вплинула аварія на «Північних потоках».

Не нафтогазові доходи Росії у січні склали 931 мільярд рублів, знизившись на 28% до січня 2022 року. Мінфін Росії зазначає, що сталося це «переважно за рахунок скорочення надходжень внутрішнього ПДВ і податку на прибуток».

Водночас витрати бюджету в січні збільшилися майже на 59% і досягли 3,1 трильйона рублів. У Мінфіні РФ це пов’язують із оперативним укладанням і авансуванням контрактів.

Таким чином, дефіцит бюджету Росії у січні становив 1,76 трильйона рублів. Це рекорд із 1998 року, зазначає агентство Bloomberg. Водночас Мінфін Росії стверджує, що все йде за планом.