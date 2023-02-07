ЄС зробив два винятки зі стелі цін на російські нафтопродукти

Ембарго Євросоюзу на нафтопродукти з Росії та стеля цін на них, запроваджена від 5 лютого, не стосується нафтопродуктів, які виготовлені з російської нафти за кордоном. Про це йдеться у поясненні, опублікованому на сайті Європейської комісії.

Стеля цін також не діятиме при змішуванні російських нафтопродуктів та продукції з інших країн, йдеться в документі. Це означає, що такі нафтопродукти можна буде продавати без урахування цінових обмежень, а європейські провайдери зможуть вільно надавати послуги зі страхування і транспортування, повідомляє телеканал «Настоящее время».

Раніше Міністерство фінансів США випустило генеральні ліцензії, які регулюють обмежувальні заходи проти російського нафтового сектора через вторгнення Росії в Україну. Згідно з документом, стеля цін не запроваджуватиметься на нафту, що пройшла суттєву переробку за межами Росії.

Під «суттєвою переробкою» у Мінфіні США мають на увазі дистиляцію, методи термічної переробки, каталітичний крекінг, гідроочищення, алкалювання та інші способи обробки енергоресурсів. Також США та їхні союзники не включатимуть до граничної ціни на нафту витрати на її транспортування та послуги страхування.

З 5 грудня набула сили стеля цін на російську нафту – не вище ніж 60 доларів за барель. З 5 лютого почали діяти стелі цін на російські нафтопродукти, які узгодили країни «Групи семи», Євросоюз та Австралія для скорочення доходів Росії, які допомагають їй продовжувати війну проти України.

Першу стелю в 100 доларів за барель встановили для російських нафтопродуктів, які продаються з надбавкою по відношенню до сирої нафти (дизельне паливо, бензин). Друга стеля у 45 доларів за барель – для нафтопродуктів, які торгуються зі знижкою (мазут).

Європейським страховим і транспортним компаніям забороняється страхувати й перевозити нафтопродукти, якщо вони куплені без дотримання цих обмежень.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, 2022 року з Росії експортували 142 мільйони тонн нафтопродуктів. У Євросоюзі 40% імпорту припадало на російські нафтопродукти.

Перед набуттям чинності ембарго ЄС Індія, Китай і Туреччина суттєво наростили імпорт сирої нафти з Росії. У результаті до грудня 2022 року частка Азії у закупівлях російської нафти майже подвоїлася, перевищивши 80%.

Ці три країни збільшили поставки нафтопродуктів на європейський ринок, зокрема, реекспорт російської нафти і нафтопродуктів через змішування їх із іншими сортами.

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