В СБУ розповіли про докази проти «Росатому» та супутніх компаній, які потрапили під санкції РНБО

У Службі безпеки розповіли, які докази зібрали щодо злочинних дій співробітників «Росатому» та супутніх компаній, які 5 лютого потрапили під санкції РНБО.

«Як свідчать матеріали української спецслужби, компанії ДК «Росатом» залучені до «відчуження» Запорізької атомної електростанції на користь країни-агресора. Зокрема, в СБУ є докази, які свідчать, що співробітники ДК «Росатом» та супутніх компаній корпорації взяли на себе контроль над технологічними та управлінськими процесами на ЗАЕС; сприяють підключенню атомної електростанції до російської енергетичної системи; намагаються легалізувати роботу ЗАЕС на РФ за рахунок створення фейкових російських компаній: АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» та ФГУП «Запорожская АЭС», що включені в структуру ДК «Росатом», – розповіли у СБУ.

У відомстві зазначили, що економічні санкції застосовані щодо російської корпорації «Росатом» та 199 компаній, що входять в структуру цієї корпорації. Обмежувальні заходи діятимуть протягом наступних 50 років і стосуватимуться усіх фінансово-економічних операції цих установ.

Президент України Володимир Зеленський, який підписав указ про відповідні санкції РНБО, заявив, що рішення ухвалюються задля підтримки зусиль дипломатів із розширення глобальних санкцій проти російської машини агресії.