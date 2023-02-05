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Україна запровадила санкції проти російської атомної галузі

«Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. І це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі», – Володимир Зеленський

У неділю, 5 лютого, президент Володимир Зеленський схвалив рішення РНБО щодо запровадження санкційних обмежень проти російської атомної галузі, йдеться у відповідному указі глави держави.

Санкції запроваджуються проти наступних компаній:

  • «Росатому»;
  • акціонерного товариства «Атомний енергопромисловий комплекс»
  • акціонерного товариства «Русатом автоматизовані системи управління»
  • товариства з обмеженою відповідальністю «Русатом Цифрові рішення»
  • товариства з обмеженою відповідальністю «НІІАР-Генерація»
  • автономної некомерційної організації «Корпоративна академія Держкорпорації «Росатом»
  • акціонерного товариства «Русатом Хелскеа»

Указом передбачається, що щодо низки російських компаній буде на 50 років запроваджено такі санкції:

  • блокування активів, обмеження торгових операцій,
  • припинення транзиту ресурсів територією України,
  • анулювання всіх ліцензій,
  • заборона участі у приватизації чи оренді державного майна.

«Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. І це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі», – заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, такі рішення, у тому числі, ухвалюються з метою підтримати зусилля наших дипломатів щодо розширення глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії.

Вперше санкції були запроваджені ЄС в 2014 році у відповідь на початок російської агресії проти України. Євросоюз розширив їх після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Європейський Союз в грудні 2022 року узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

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