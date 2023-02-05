Україна запровадила санкції проти російської атомної галузі

У неділю, 5 лютого, президент Володимир Зеленський схвалив рішення РНБО щодо запровадження санкційних обмежень проти російської атомної галузі, йдеться у відповідному указі глави держави.
Санкції запроваджуються проти наступних компаній:
- «Росатому»;
- акціонерного товариства «Атомний енергопромисловий комплекс»
- акціонерного товариства «Русатом автоматизовані системи управління»
- товариства з обмеженою відповідальністю «Русатом Цифрові рішення»
- товариства з обмеженою відповідальністю «НІІАР-Генерація»
- автономної некомерційної організації «Корпоративна академія Держкорпорації «Росатом»
- акціонерного товариства «Русатом Хелскеа»
Указом передбачається, що щодо низки російських компаній буде на 50 років запроваджено такі санкції:
- блокування активів, обмеження торгових операцій,
- припинення транзиту ресурсів територією України,
- анулювання всіх ліцензій,
- заборона участі у приватизації чи оренді державного майна.
«Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. І це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі», – заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
За його словами, такі рішення, у тому числі, ухвалюються з метою підтримати зусилля наших дипломатів щодо розширення глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії.
Вперше санкції були запроваджені ЄС в 2014 році у відповідь на початок російської агресії проти України. Євросоюз розширив їх після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Європейський Союз в грудні 2022 року узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.
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