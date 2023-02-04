Арахамія анонсував санкції проти позбавлених громадянства колишніх чиновників часів Януковича

У Раді анонсували санкції проти позбавлених громадянства колишніх чиновників часів президента Віктора Януковича, йдеться в повідомленні голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії в телеграмі.
Він підтвердив, що президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства України «зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича». Зокрема до цього списку потрапили:
- Андрій Клюєв;
- Дмитро Табачник;
- Олександр Клименко;
- Віталій Захарченко;
- Олександр Якименко;
- інші менш публічні люди з їхньої політичної орбіти.
За його словами, наступним кроком буде:
- накладання на них санкцій,
- арешт та конфіскація усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів на користь держави.
4 лютого ЗМІ повідомили із посиланням на власні джерела, що президент Володимир Зеленський позбавив громадянства ексміністрів та чиновників часів Віктора Януковича.
«Сьогодні я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора. Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства», – розповів глава держави Володимир Зеленський у своєму новому зверненні 4 лютого, однак, не уточнив прізвища людей, яких мав на увазі.
Він додав, що у неділю, 5 лютого, «буде зроблено ще один юридичний крок щодо виконання санкційних рішень РНБО».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ