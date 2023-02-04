Арахамія анонсував санкції проти позбавлених громадянства колишніх чиновників часів Януковича

У Раді анонсували санкції проти позбавлених громадянства колишніх чиновників часів президента Віктора Януковича, йдеться в повідомленні голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії в телеграмі.

Він підтвердив, що президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства України «зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича». Зокрема до цього списку потрапили:

Андрій Клюєв;

Дмитро Табачник;

Олександр Клименко;

Віталій Захарченко;

Олександр Якименко;

інші менш публічні люди з їхньої політичної орбіти.

За його словами, наступним кроком буде:

накладання на них санкцій,

арешт та конфіскація усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів на користь держави.

4 лютого ЗМІ повідомили із посиланням на власні джерела, що президент Володимир Зеленський позбавив громадянства ексміністрів та чиновників часів Віктора Януковича.

«Сьогодні я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора. Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства», – розповів глава держави Володимир Зеленський у своєму новому зверненні 4 лютого, однак, не уточнив прізвища людей, яких мав на увазі.

Він додав, що у неділю, 5 лютого, «буде зроблено ще один юридичний крок щодо виконання санкційних рішень РНБО».