Зеленський позбавив громадянства колишніх чиновників часів Януковича – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства ексміністрів та чиновників часів Віктора Януковича, повідомляє видання РБК-Україна із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зокрема, громадянство України втратили:

Дмитро Табачник – колишній міністр освіти та науки

– колишній міністр освіти та науки Віталій Захарченко – колишній міністр внутрішніх справ

– колишній міністр внутрішніх справ Андрій Клюєв – колишній глава адміністрації президента

– колишній глава адміністрації президента Олександр Якименко – колишній голова Служби безпеки України

– колишній голова Служби безпеки України Олександр Клименко – ексміністр доходів та зборів

Вони позбавлені українського громадянства через наявність російських паспортів, зазначають журналісти.

«Крім того, у списку депутат Одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський, депутат Харківської облради від ОПЗЖ Микита Шенцев, окупант та колаборант Олександр Горбильов, а також Богдан Клюєв та Віталій Слаба», – повідомляють ЗМІ.

«Сьогодні я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора. Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства», – розповів глава держави Володимир Зеленський у своєму новому зверненні 4 лютого, однак, не повідомив прізвища людей, яких мав на увазі.

Він додав, що у неділю, 5 лютого, «буде зроблено ще один юридичний крок щодо виконання санкційних рішень РНБО».

1 лютого видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела в українській розвідці заявило, що в Олександра Лієва нібито є російський паспорт. Сам Лієв це заперечив і заявив, що має лише українське громадянство, і ніколи не мав паспорта РФ. Згодом УП повідомила, що інформація про російський паспорт Олександра Лієва не отримала підтвердження і не відповідає дійсності, і попросила вибачення.

Перед цим, 31 січня, голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін, серед іншого, заявив, що у 2006 році Лієв блокував в’їзд українських моряків до маяків у Великій Ялті, Феодосії та Генічеську. Зокрема Лієв немовби організовував зведення блокпостів біля маяків, які мали належати Україні, але їх незаконно утримував Чорноморський флот Росії. Олександр Лієв натомість наполягає, що це вигадка.

2 лютого Міністерство оборони України повідомило, що Олександра Лієва, який з січня 2022 року тимчасово виконував обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки МОУ, звільнили за його бажанням. У Міноборони наголосили, що будь-яких фактів, які б підтверджували наявність в Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, «до Міноборони не надавалося».