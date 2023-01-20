СБУ відреагувала на розслідування «Схем» про суддю, який 25 разів з’їздив у окупований Крим

Служба безпеки України перевіряє інформацію про подорожі судді Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослава Василенка до окупованого Криму, про що раніше розповідали журналісти «Схем» (Радіо Свобода). У розслідуванні журналістів йшлося про те, що суддя Василенко щороку, починаючи з 2014-го, по декілька разів відвідував окупований Крим, усього журналісти нарахували 25 таких поїздок. При цьому сім’я судді має незадеклароване нерухоме майно в Криму та Москві, записане на дружину судді – громадянку Російської Федерації. Сам суддя Василенко наразі публічно не прокоментував ці факти.

«Служба безпеки України звертає особливу увагу на проведення контррозвідувальних заходів серед суддівського корпусу. Зокрема, СБУ вивчає й інформацію, яка була оприлюднена у вашому журналістському матеріалі 9 січня цього року», – йдеться у відповіді СБУ на запит Радіо Свобода.



У відомстві додали, що з «урахуванням обмежень на розповсюдження інформації про контррозвідувальну діяльність, відомості, які можуть слугувати для подальшого розслідування цих фактів, не можуть бути розголошені».



«Як неодноразово зазначалося раніше, позиція Служби безпеки України незмінна – представники судової гілки влади мають володіти виключно українським громадянством. Щодо їхніх контактів з представниками країни-агресора чи володіння майном у РФ, то такі факти, безумовно, є предметом додаткового вивчення спецслужби, особливо в умовах війни», – підсумували у спецслужбі.



У розслідуванні «Схеми» з’ясували, що після анексії, із 2014 року, суддя Василенко по декілька разів на рік їздив до Криму, востаннє – 2021 року. Журналісти підрахували, що сумарно з початку окупації суддя Василенко провів на півострові щонайменше 206 днів.

«Це суддя, він має владу ухвалювати рішення іменем України. А в такий спосіб він фактично визнає юрисдикцію Росії в Криму. До того ж, коли український суддя безперешкодно їздить в окупований Крим, то виникають великі питання, а чи не отримує такий суддя гарантій безпеки там? І у нас як у громадян України немає жодної впевненості в тому, що там суддю не змусили співпрацювати з окупаційною владою», – каже експертка Центру протидії корупції, координаторка Громадської ради доброчесності у 2016-2018 роках Галина Чижик.



Раніше стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування суддею Шостого апеляційного адміністративного суду Ярославом Василенком квартири в Москві та апартаментів у Севастополі, які належать його родині.



Як встановили журналісти «Схем», дружина судді Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослава Василенка Олена має у власності дві квартири в Севастополі в ЖК «Аквамарин» з видом на море загальною площею 115 квадратних метрів. Про це свідчать записи в офіційному російському реєстрі переходу прав власності на нерухоме майно, який отримали «Схеми».

Раніше ці апартаменти були оформлені на тещу судді Наталію Сороку. При цьому, як свідчить свідоцтво про право на спадщину дружини судді, за яким відбулася реєстрація прав власності і яке «Схеми» отримали у своє розпорядження, дружина судді стала власницею апартаментів за своїм паспортом громадянки Російської Федерації, про що відповідне рішення виніс реєстратор у Москві.



Журналісти перевірили дані її паспорта і встановили, що він є чинним. Його дружина судді отримала у 2015 році після досягнення 45-річного віку. До цього вона також мала громадянство країни-агресора. У деклараціях судді немає згадок про російське громадянство дружини, хоча відповідна графа для цього передбачена.

Судячи з вартості виставлених на продаж апартаментів у цьому комплексі, орієнтовна ринкова ціна кримського майна родини Василенка може сягати понад 17 мільйонів гривень.

У своїй майновій декларації за 2020 рік суддя Шостого адміністративного апеляційного суду не зазначив, що його дружина має у власності апартаменти в Севастополі.

Окрім того, «Схеми» встановили, що родина судді Шостого апеляційного адмінсуду володіє нерухомим майном у Москві, на вулиці Льотчика Бабушкіна. Приблизна вартість частки дружини у цій нерухомості складає 2,5 мільйона гривень.

Таким чином, орієнтовна вартість майна судді, яке він не вніс до декларації, включаючи апартаменти у Севастополі, становить близько 20 мільйонів гривень.



«Схеми» вирушили на одне з судових засідань судді Василенка, але він відмовився відповідати на запитання журналістів про незадеклароване нерухоме майно в Криму та Москві, про регулярні відвідини окупованого Криму та російське громадянство дружини, не відображене у декларації. Ці ж запитання журналісти виклали і в письмовому запиті на адресу судді та оприлюднять відповідь, щойно вона надійде.