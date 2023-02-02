МЗС закликало Грузію «припинити знущатися» над Саакашвілі й передати його Україні

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест щодо негуманного поводження» із громадянином України Міхеїлом Саакашвілі, якого утримують за ґратами в Грузії. У МЗС закликали владу Грузії передати Саакашвілі Україні.

«У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеїла Саакашвілі психологічне і фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю. Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде врозріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС, свідчить про згортання демократії в Грузії», – йдеться у заяві, оприлюдненій 2 лютого.

«Закликаємо грузинську владу негайно припинити знущатися над Міхеїлом Саакашвілі та передати його Україні. Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти», – додали в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві України закликали іноземні уряди і міжнародні організації стати публічно на захист українського громадянина, колишнього президента Грузії, «життя якого опинилося під загрозою через політичні репресії з боку грузинської влади».

Напередодні Саакашвілі дистанційно приєднався до засідання Тбіліського міського суду, який розглядав клопотання адвокатів про відстрочку покарання і звільнення його за станом здоров’я.

Українською мовою Саакашвілі зачитав своє звернення до України, заявивши, що впевнений у перемозі. «Але якщо не доживу, моє серце має бути поховано в Києві», – заявив Саакашвілі.

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Він також заявив, що в ув’язненні зазнав тортур і був отруєний, цитує агентство «Новини-Грузія».

Потім експрезидент Грузії підняв сорочку та продемонстрував суду свій фізичний стан, вибачившись перед усіма «за неестетичні кадри».

«Єдине, про що я прошу, дати мені можливість адекватного лікування», – сказав Саакашвілі, звертаючись до суду.

Після цього включення було перервано, і суд продовжив слухати свідків захисту.

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Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.

Через проблеми зі здоровʼям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.

Кримінальне переслідування Саакашвілі називає політично вмотивованим.