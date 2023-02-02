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МЗС закликало Грузію «припинити знущатися» над Саакашвілі й передати його Україні

Напередодні під час засідання суду Саакашвілі підняв сорочку та продемонстрував суду свій фізичний стан, вибачившись перед усіма «за неестетичні кадри»

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест щодо негуманного поводження» із громадянином України Міхеїлом Саакашвілі, якого утримують за ґратами в Грузії. У МЗС закликали владу Грузії передати Саакашвілі Україні.

«У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеїла Саакашвілі психологічне і фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю. Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде врозріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС, свідчить про згортання демократії в Грузії», – йдеться у заяві, оприлюдненій 2 лютого.

«Закликаємо грузинську владу негайно припинити знущатися над Міхеїлом Саакашвілі та передати його Україні. Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти», – додали в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві України закликали іноземні уряди і міжнародні організації стати публічно на захист українського громадянина, колишнього президента Грузії, «життя якого опинилося під загрозою через політичні репресії з боку грузинської влади».

Напередодні Саакашвілі дистанційно приєднався до засідання Тбіліського міського суду, який розглядав клопотання адвокатів про відстрочку покарання і звільнення його за станом здоров’я.

Українською мовою Саакашвілі зачитав своє звернення до України, заявивши, що впевнений у перемозі. «Але якщо не доживу, моє серце має бути поховано в Києві», – заявив Саакашвілі.

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Він також заявив, що в ув’язненні зазнав тортур і був отруєний, цитує агентство «Новини-Грузія».

Потім експрезидент Грузії підняв сорочку та продемонстрував суду свій фізичний стан, вибачившись перед усіма «за неестетичні кадри».

«Єдине, про що я прошу, дати мені можливість адекватного лікування», – сказав Саакашвілі, звертаючись до суду.

Після цього включення було перервано, і суд продовжив слухати свідків захисту.

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Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.

Через проблеми зі здоровʼям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.

Кримінальне переслідування Саакашвілі називає політично вмотивованим.

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