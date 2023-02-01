Саакашвілі на суді вимагав адекватного лікування й звернувся до України

Ув’язнений колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі 1 лютого дистанційно підключився до засідання Тбіліського міського суду, який розглядає клопотання адвокатів про відстрочку покарання та звільнення Саакашвілі за станом здоров’я, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Українською мовою він зачитав своє звернення до України, заявивши, що впевнений у перемозі.

«Але якщо не доживу, моє серце має бути поховано в Києві», – заявив Саакашвілі.

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Він також заявив, що в ув’язненні зазнав тортур і був отруєний, цитує агентство «Новини-Грузія».

Потім експрезидент підняв сорочку та продемонстрував суду свій фізичний стан, вибачившись перед усіма «за неестетичні кадри».

«Єдине, про що я прошу, дати мені можливість адекватного лікування», – сказав Саакашвілі, звертаючись до суду.

Після цього включення було перервано, і суд продовжив слухати свідків захисту.

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Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.

Через проблеми зі здоровʼям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.

Кримінальне переслідування Саакашвілі називає політично вмотивованим.