Саакашвілі стало гірше, він непритомнів – мати політика

Уночі 31 січня колишній президент Грузії, 55-річний Міхеїл Саакашвілі непритомнів, температура була близько 39 градусів, повідомила його мати Гіулі Аласанія.

Удень 31 січня речник Саакашвілі Ґіорґі Чаладзе заявив, що політика, який перебуває під вартою в тбіліській клініці Vivamedi, перевели до реанімації.

Директорка клініки Ніно Надірадзе це повідомлення не підтвердила. «Саакашвілі не переводили, він у палаті», – сказала вона.

Кілька днів тому у Саакашвілі діагностували коронавірусну інфекцію. У клініці тоді заявили, що потреби переведення до реанімації немає, захворювання має легку форму. За даними телеканалу «Мтаварі», новий тест Саакашвілі показав негативний результат на COVID-19.

На початку січня в Грузії та ще більш ніж у 20 країнах відбулися пікети на підтримку Саакашвілі. Учасники закликали звільнити політика та надати йому можливість лікуватися в ЄС. Деякі активісти звинувачували нинішню владу Грузії в тому, що вони намагаються вбити Саакашвілі.

Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.

Через проблеми зі здоровʼям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.

Кримінальне переслідування Саакашвілі називає політично вмотивованим.