Президентка Грузії вимагає унормувати перебування росіян у країні

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила 20 січня проти відновлення авіасполучення з Росією, а також закликала унормувати перебування громадян Росії в країні.

«Нам необхідно розробити нормативні акти – в трудовому законодавстві, при реєстрації бізнесу, придбанні власності (росіянами) або відкритті російськомовних шкіл», – заявила президентка Грузії.

Вона зазначила, що раніше вже просила уряд звернути увагу на приплив росіян до Грузії, щоб «суспільство відчувало, що його національні інтереси та безпека враховуються та захищаються».

Зурабішвілі також розкритикувала уряд за невизначену позицію щодо України.

«У той час, коли всі наші країни-партнери словом чи ділом висловлюють максимальну солідарність із самовідданою боротьбою України, на мою думку та на думку більшої частини грузинського суспільства, позиція уряду та владної партії, мʼяко кажучи, незрозуміла», – йдеться в заяві.

Авіасполучення між Росією та Грузією перерване з літа 2019 року з ініціативи російської сторони. 18 січня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що сподівається на те, що авіасполучення незабаром відновлять. Голова владної партії «Грузинська мрія – Демократична Грузія» Іраклі Кобахідзе привітав слова Лаврова, за що його засудили в МЗС України.

Грузія разом із Вірменією, Туреччиною та Казахстаном стала одним із напрямків, куди після початку російського вторгнення в Україну найчастіше виїжджали росіяни. У листопаді 2022 року президентка Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що за півтора місяці мобілізації, оголошеної в Росії, в країну приїхали понад 700 тисяч росіян, з них 100 тисяч залишилися в Грузії.

У 2022 році, за даними Національного банку Грузії, грошові перекази з Росії до Грузії зросли на 500% порівняно з попереднім роком і становили 2 мільярди 68 мільйонів доларів.