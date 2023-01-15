Помер відомий грузинський актор Вахтанг Кікабідзе, який підтримував Україну в війні

У віці 84 років пішов із життя відомий грузинський актор, естрадний співак й кінорежисер Вахтанг Кікабідзе, повідомило грузинське видання Mtavari Arkhi.

Причина смерті артиста наразі невідома.

Донька співака Елвіса Преслі Ліза-Марі померла у віці 54 років – про це повідомили 13 січня американські медіа з посиланням на представника її матеріали Присцилли Преслі.

Відомі грузинські співаки, актори, спортсмени, політики та інші публічні особи записали звернення на підтримку України з огляду на агресію з боку Росії. Ролик, у якому говорять Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе, четвертий президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі, оприлюднений 16 лютого 2022 року.

Як і Україна з 2014 року і дотепер, так і Грузія в 2008 році стали обʼєктами агресії Росії. У України Росія анексувала український Крим і окупувала частину Донбасу, в Грузії Москва визнала як «незалежні держави» дві частини її міжнародно визнаної території – Абхазію та Південну Осетію.