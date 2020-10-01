Актор Вахтанг Кікабідзе очолив список партії Саакашвілі на парламентських виборах в Грузії

Грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе очолив список опозиційної партії «Єдиний національний рух», яку заснував експрезидент Грузії, нинішній голова виконкому Нацради реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі, повідомляє Грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

«Єдиний національний рух» йде на вибори із ще декількома партіями в блоці під назвою «Сила в єдності».

Раніше стало відомо, що кандидатом на пост прем’єр-міністра Грузії від «Єдиного національного руху» і об’єднання «Сила в єдності» є Міхеїл Саакашвілі.

Парламентські вибори в Грузії заплановані на 31 жовтня.