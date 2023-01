У США померла єдина донька Елвіса Преслі

Донька співака Елвіса Преслі Ліза-Марі померла у віці 54 років – про це повідомили 13 січня американські медіа з посиланням на представника її матеріали Присцилли Преслі.

«Присцилла Преслі та родина Преслі шоковані та спустошені трагічною смертю любої Лізи-Марі», – йдеться в заяві представника Преслі Сема Маста.

12 січня Преслі-молодшу доправили до лікарні після того, як її знайшла непритомною хатня робітниця. За даними ЗМІ, в неї була зупинка серця.

Ліза-Марі Преслі народилася 1968 року в Мемфісі і стала єдиною спадкоємицею статків свого батька у віці дев’яти років, коли Елвіс Прелі раптово помер 1977 року.

У 2003 році вона випустила перший сольний альбом To Whom It May Concern, який розійшовся тиражем кілька сотень тисяч екземплярів і був непогано оцінений критиками. 2005 року вийшов її другий альбом Now What, а 2012-го – третій і останній Storm and Grace.

Ліза-Марі чотири рази була одружена і народила чотирьох дітей. 1994 року вона вийшла заміж за співака Майкла Джексона. 1996-го, коли проти Джексона звинуватили в сексуальному насильстві над дітьми, вони розлучилися.

2002 року Ліза-Марі Преслі вийшла заміж за актора Ніколаса Кейджа, який був великим шанувальником її батька. Але Кейдж подав на розлучення лише через чотири місяці після весілля.

Востаннє Ліза Марі Преслі з’являлася на публіці у вівторок під час церемонії вручення нагороди «Золотий глобус» у Лос-Анджелесі. Остін Батлер, який зіграв її батька, отримав приз за кращу чоловічу роль у фільмі «Елвіс» База Лурмана.