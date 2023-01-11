Спілберґ здобув «Золотий глобус» за фільм «Фабельмани»

У Лос-Анджелесі в ніч на 11 січня відбулася 80-та церемонія вручення нагород американської кінопремії «Золотий глобус» за заслуги в галузі кінематографу та телебачення.

Нагороду як найкращий режисер отримав Стівен Спілберґ за фільм «Фабельмани». Він заснований на спогадах Спілберґа про дитинство в Аризоні та Каліфорнії. Стрічка також перемогла у номінації «Найкращий драматичний фільм».

За нагороду в цій номінації також боролися: «Аватар: шлях води» Джеймса Кемерона, «Елвіс» База Лурмана, «Тар» Тодда Філда та «Топ Ган: Меверік» Джозефа Косінскі.

Найкращим актором драми був визнаний Остін Батлер за роль Елвіса Преслі в однойменній картині. Найкращим актором комедії став Колін Фаррелл за роль у фільмі «Банші Інішеріна». Найкращою актрисою драми було визнано Кейт Бланшет за головну роль у фільмі «Тар», де вона зіграла диригентку Берлінського філармонічного оркестру.

Нагороду за найкращий анімаційний фільм отримав «Піноккіо Гільєрмо дель Торо». Премію за найкращий драматичний серіал отримав «Будинок дракона», а найкращим мінісеріалом став «Білий лотос».

На церемонії виступив із відеозверненням президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що «Золоті глобуси» стали вручати під час Другої світової війни. Бій України проти російського вторгнення символізує «боротьбу за права нового покоління, яке знало про війну лише з кіно», сказав Зеленський. «У Першій світовій війні загинули мільйони людей. Друга світова війна занапастила десятки мільйонів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія», – сказав президент України. За словами Зеленського, Україна зупинить російську агресію за допомогою демократичних країн світу. «Війна в Україні поки що не закінчена, але в ній настає перелом, і вже зрозуміло, хто переможе», – додав Зеленський.

Американська кінопремія «Золотий глобус» присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року щороку в січні за результатами голосування близько 90 міжнародних журналістів. «Золотий глобус» вважають другою за престижністю нагородою у Голлівуді після «Оскара». Традиційно фільми та серіали, які здобули «Золотий глобус», розцінюються як головні претенденти на «Оскар».