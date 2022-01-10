У США оголосили переможців кінопремії «Золотий глобус»

У США оголосили лауреатів 79-ї премії «Золотий глобус» за заслуги в галузі кінематографу.

У категорії найкращий драматичний фільм нагороду отримала стрічка «У руках пса». Її творець Джейн Кемпіон отримала «Золотий глобус» як найкращий режисер.

«Вестсайдська історія» Стівена Спілберга стала володарем премії як найкращий фільм-комедія чи мюзикл.

Актор Вілл Сміт став лауреатом «Золотого глобуса» за найкращу драматичну роль у фільмі «Король Річард». Ніколь Кідман була оголошена найкращою акторкою у драмі за гру у фільмі «Бути Рікардо».

«Спадкоємці» отримали «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал.

Японська драма «Сядь за кермо моєї машини» отримала нагороду у номінації «Найкращий іноземний фільм».

Найкращим анімаційним фільмом визнали «Енканто».

Композиція No Time To Die співачки Біллі Айліш для останнього фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати» виборола нагороду за найкращу оригінальну музику до фільму.

Композитор Ганс Циммер отримав «Золотий глобус» за музику до фільму «Дюна».

Премія «Золотий глобус» вважається другою за престижністю нагородою у світі кіно після «Оскара». Переможців визначають 87 членів Голлівудської асоціації іноземної преси. Традиційно фільми і серіали, що здобули «Золотий глобус», розцінюються як головні претенденти на «Оскар».

Цього року організатори вирішили відмовитися від трансляції церемонії. Списки переможців публікуються у соціальних мережах.

Формат цьогорічної церемонії змінили після того, як минулого року телеканал NBC відмовився від традиційної трансляції премії. Причиною стало розслідування «Лос-Анджелес Таймс», яке виявило порушення етичних норм в організації, а також той факт, що серед членів асоціації не було жодного темношкірого журналіста.