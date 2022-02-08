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Новини | Міжнародні

Оголошено номінантів на премію «Оскар»

Церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 27 березня у Голлівуді

В американському Лос-Анджелесі оголошено номінантів на премію «Оскар» за заслуги у кінематографі.

У категорії «найкращий фільм» за лідерство змагатимуться, зокрема, «Белфаст», «Не дивись угору», «Дюна», «У руках пса», «Вестсайдська історія» та ніші.

У категорії «найкращий міжнародний фільм» – «Сядь за кермо моєї машини», «Втеча», «Рука Бога», «Найгірша людина у світі», «Лунана: Як у класній кімнаті».

Фільм «У руках пса» режисера Джейн Кемпіон претендує на 12 номінацій. «Дюна» Дені Вільнева заявлена у 10 категоріях. Фільми «Белфаст» та «Вестсайдська історія» заявлені у восьми номінаціях кожен.

94-а церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 27 березня у Голлівуді.

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