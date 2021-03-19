Церемонія вручення «Оскара» пройде в офлайн-форматі – медіа

Церемонія вручення нагороди Американської кіноакадемії «Оскар» пройде в офлайн-форматі, повідомили західні медіа з посиланням на організаторів.

Зокрема, повний текст листа оприлюднило видання Hollywood Reporter.

Згідно з ним, продюсери планують «душевну, очну подію» у Лос-Анжелесі і вірять, що її можна буде провести безпечно.

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«Для тих, хто не зможе бути причетним через графік або все ще наявні труднощі з подорожами – ми хочемо повідомити, що опції включення через Zoom для шоу не буде. Ми підемо на все, аби влаштувати безпечний та приємний вечір для всіх вас віч-на-віч, так само як і для мільйонів фанатів фільмів по всьому світу, і ми віримо, що віртуальний формат знецінить ці зусилля», – йдеться в листі.

За твердженням організаторів, вони розглядають подію як знімальний майданчик, на якому планують розгорнути в тому числі потужності для оперативного тестування на COVID-19.

Американська кіноакадемія оголосила номінантів на цьогорічний «Оскар» 15 березня.