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15 березня 2021, Київ 00:16
Новини | Суспільство

Фільм «Аватар» 2009 року знову став найкасовішим в історії

«Аватару» вдалося повернутися на вершину після повторного показу фільму в Китаї

Фільм «Аватар» 2009 року знову став найкасовішим в історії, свідчать дані порталу Box Office Mojo.

Касові збори наразі становлять 2 810 779 794 долари.

«Аватар» режисера Джеймса Кемерона обійшов стрічку «Месники: Завершення» 2019 року, касові збори якого становлять 2 797 501 328 доларів.

«Аватару» вдалося повернутися на вершину після повторного показу фільму в Китаї з 12 березня. Видання Deadline пише, що за два дні стрічка заробила 12,3 мільйона доларів.

Свого часу «Аватар» був номінований на «Оскар» у дев’яти категоріях. Фільм отримав нагороди за найкращу операторську роботу, найкращі візуальні ефекти і найкращу роботу художника-постановника.

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