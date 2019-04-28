Фільм «Месники: Завершення» встановив світовий рекорд за зборами в перший вікенд, повідомило агентство Bloomberg.

Стрічка вже заробила 1,2 мільярда доларів, зокрема 350 мільйонів у США та Канаді і 330,5 мільйона в Китаї.

Це перший фільм в історії, який зумів зібрати понад 1 мільярд доларів у перші дні прокату.

Згідно з даними порталу Box Office Mojo, попередні рекорди належали фільмам «Месники: Війна нескінченності» (640,5 мільйона доларів) та «Форсаж 8» (541,9 мільйона доларів).

Bloomberg вважає, що загальні збори фільму «Месники: Завершення» від компанії Marvel можуть подолати позначку в 2,5 мільярда доларів. Більше зібрав у 2009 році «Аватар» (2,788 мільярда).