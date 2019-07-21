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21 Липень 2019, Київ 11:39
Новини | Міжнародні

Фільм «Месники: Завершення» побив рекорд «Аватара» і став найбільш касовою стрічкою в історії

«Месники: Завершення» вийшли в прокат 26 квітня і з тих пір зібрали близько 2,7892 млрд доларів

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Фільм «Месники: Завершення» побив рекорд «Аватара» і став найбільш касовою стрічкою в історії, повідомила компанія Walt Disney.

Фільм вийшов у прокат 26 квітня і з тих пір зібрав близько 2,7892 млрд доларів. Із них 853,4 млн у Сполучених Штатах Америки та 1,9358 млрд за кордоном.

У перший вікенд «Месники» заробили рекордні 1,2 млрд доларів. У червні фільм знову потрапив до кінотеатрів. Стрічку доповнили сценою після титрів.

«Аватар» у 2009 році зумів зібрати 2,7897 млрд доларів.

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