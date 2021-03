Американська кіноакадемія оголосила номінантів на премію «Оскар».

У категорії «Найкращий фільм» на перемогу претендують стрічки «Отець» («The Father»), «Іуда і чорний месія» («Judas And The Black Messiah»), «Манк» («Mank»), «Мінарі» («Minari»), «Земля кочівників» («Nomadland»), «Перспективна дівчина» («Promising Young Woman»), «Звук металу» («Sound of Metal») та «Суд над чиказькою сімкою» («The Trial Of The Chicago 7»).

У номінації за найкращу режисуру змагаються стрічки «Ще по одній» (режисер Томас Вінтерберг), «Манк» (Девід Фінчер), «Мінарі» (Лі Ісаак Чун ), «Земля кочівників» (Хлої Чжао) та «Перспективна дівчина» (Еміральд Феннел).

«Оскар» за найкращу головну жіночу роль можуть отримати Віола Девіс («Чорне дно» Ма Рейні»), Андра Дей («Сполучені Штати проти Біллі Холідей»), Ванесса Кірбі («Фрагменти жінки»), Френсіс Макдорманд («Земля кочівників») та Кері Малліґан («Перспективна дівчина»).

У категорії за найкращу чоловічу роль змагаються Різ Ахмед («Звук металу»), Чедвік Боузман («Чорне дно» Ма Рейні»), Ентоні Гопкінс («Отець), Ґері Олдмен («Манк») та Стівен Юн («Мінарі»).

Новина доповнюється...