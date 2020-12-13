«Європейський Оскар» дістався данській стрічці «Ще по одній»

Данська трагікомедія «Ще по одній» визнана найкращим європейським фільмом. Фільм Томаса Вінтерберга отримав премію Європейської кіноакадемії за найкращу режисуру, найкращого актора і найкращий сценарій.

Лауреатів Європейської кінопремії оголосили в Берліні 12 грудня. Церемонія відбулася у форматі відеотрансляції.

Фільм розповідає про шкільних вчителів, які вирішили перевірити на собі наукову теорію про те, що кожна людина з моменту народження страждає від нестачі алкоголю в крові. Вчителі вирішили щоранку випивати невелику дозу алкоголю.

Виконавця головного ролі у стрічці Мадса Міккельсена відзначили призом найкращому акторові.

Премією за кращу жіночу роль нагороджена німецька актриса Паула Бер, яка зіграла у фільмі «Ундіна», романтичній стрічці про молоду мешканку Берліна.