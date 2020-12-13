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13 грудня 2020, Київ 15:25
Новини | Міжнародні

«Європейський Оскар» дістався данській стрічці «Ще по одній»

Нагорода найкращому актору дісталася Мадсу Міккельсену

Данська трагікомедія «Ще по одній» визнана найкращим європейським фільмом. Фільм Томаса Вінтерберга отримав премію Європейської кіноакадемії за найкращу режисуру, найкращого актора і найкращий сценарій.

Лауреатів Європейської кінопремії оголосили в Берліні 12 грудня. Церемонія відбулася у форматі відеотрансляції.

Фільм розповідає про шкільних вчителів, які вирішили перевірити на собі наукову теорію про те, що кожна людина з моменту народження страждає від нестачі алкоголю в крові. Вчителі вирішили щоранку випивати невелику дозу алкоголю.

Виконавця головного ролі у стрічці Мадса Міккельсена відзначили призом найкращому акторові.

Премією за кращу жіночу роль нагороджена німецька актриса Паула Бер, яка зіграла у фільмі «Ундіна», романтичній стрічці про молоду мешканку Берліна.

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