«Навіть ніхто не міг подумати, що за збірну Канади грають українці», – Володимир Мула про фільм «UKЕ» (подкаст)

Частину грошей на цей фільм збирали гроші всім фейсбуком – документальний фільм Володимира Мули під назвою «UKЕ» нарешті виходить у прокат 3 грудня. У стрічці режисер розповідає про видатних спортсменів Національної хокейної ліги, які є українцями за походженням.

Їхні імена ви, можливо, чули, але чи знаєте ви, наскільки сильно українці вплинули на канадський хокей? Що було найважчим у зйомках та про кого із зірок розповість фільм? Слухайте подкаст Радіо Свобода «Українське кіно».

Подкаст можна послухати на Apple Podcasts, Google Podcasts та інших платформах.

Героями фільму стали Орест Кіндрачук (дворазовий володар Кубка Стенлі у складі «Філадельфії»), Джонні Буцик (учасник трійки «Uke Line» та дворазовий володар Кубка Стенлі у складі «Бостона»), Кен Данейко (триразовий володар Кубка Стенлі у складі «Нью-Джерсі»), Джефф Чикрун (володар Кубка Стенлі у складі «Піттсбурга»), Ерік Нестеренко (володар Кубку Стенлі у складі «Чикаго»), Брюс Драйвер (володар Кубку Стенлі у складі «Нью-Джерсі») та Еді Шах (чотириразовий володар Кубка Стенлі у складі «Торонто»).

Про легенду хокею Вейна Грецкі розкаже його батько Волтер, а про воротаря №1 в історії НХЛ Тері Савчука – син Джері.

Найскладнішим у роботі над фільмом став пошук героїв. Майже два роки у режисера пішло на те, аби домовитись із Вейном Грецкі.

І хоча зйомки все-таки відбулись, режисер згадує невдалу першу зустріч: «Історія, як я чекав його 14 годин в готелі – він пройшов і навіть не зупинився через мене – її можна розповідати дуже довго…Я весь час просидів у готелі в лобі. При чому, це дуже фешенебельний готель в Торонто. І ти коли там сидиш, ти абсолютно не здогадуєшся, з якої сторони він буде йти – приїде ліфтом чи вийде з бару. І в пів на одинадцяті ночі він пройшов через центральний вхід і я спробував підійти, він просто на мене подивився і пішов далі. А ти ж не будеш за ним бігти й ловити його. Я навіть не встиг представитись, бо людина не зупиняється».

Як знайти людину, якій за 80 і вона мешкає на іншому континенті? Володимиру Мулі допомагали випадкові знайомі, знайомі знайомих та знайомі знайомих знайомих.

Інколи в до рук режисера потрапляв тільки домашній номер героя – тут доводилось ще шукати момент, коли людина була вдома та готова була говорити: «Я зіштовхувався з тим, що трубку піднімає дружина і ти пробуєш пояснити, хто ти, звідки ти, що ти хочеш взяти інтерв’ю в чоловіка, а вона відповідає, мовляв, чоловіка немає вдома, дзвоніть пізніше. Ти передзвонюєш і ніхто не бере слухавку».

Втім, багато героїв вражали своїм шанобливим ставленням до традицій: «Я не можу сказати, що ми до них приїжджали й вони одразу подавали нам на стіл борщ чи якісь інші страви. Перш за все, я їх сприймав як людей, від яких мені потрібен контент і вони мене сприймали, як людину, яка робить кіно. І у мене з ними склалися більш робочі стосунки, але що цікаво. Наприклад, Джеф Чикрун прийшов на інтерв’ю із великим альбомом із фотоальбомом зі своїм родовим деревом, де було розписано, хто його прадід, хто прабаба, звідки вони приїхали й в якому році. З покоління в покоління цей альбом там передавався. І коли він приходить з цим альбомом… Він кепсько розмовляє українською, але часто вживає українські слова, він пам’ятає. Дуже цікаво, коли він відкривав цей альбом, то він знав, що ось його прабаба приїхала звідти, ось її фото, ось тут вони на цій фермі жили, він знає кожного ім’я, він може все коментувати все в альбомі».

І хоча легенди НХЛ, які мають українське походження, все ж є канадцями, про україну вони знають та підтримують її.

Режисер також наводить приклад із Вейном Грецкі: «У нас є шматки, де він висловлюється про ці події в Україні. Не хочу спойлерити, але мені здається, що від людини такої величини почути такі слово – це дорогого вартує».



Повну розповідь слухайте у подкасті.