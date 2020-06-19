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19 червня 2020, Київ 17:15
Культура

Про талант Івана Миколайчука знають навіть у космосі (подкаст)

Під час виставки в «Мистецькому арсеналі», присвяченій фільму «Тіні забутих предків». Київ, 23 квітня 2016 року

Безмежно популярний, талановитий, безсоромно харизматичний. Іван Миколайчук став там, кого сьогодні називають секс-символом у кіно. На його честь називали астероїди, ним захоплювались найвідоміші люди планети, а він все життя мріяв накрити 5-кілометровий стіл для односельців із їжею та напоями.

15 червня 2021 року в Україні відзначатимуть 80 років від дня народження Івана Миколайчука. Чому важливо приділити увагу цій події на державному рівні? Слухайте свіжий випуск подкасту «Українське кіно»

Українське кіно | Випуск 4. Іван Миколайчук
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Українське кіно | Випуск 4. Іван Миколайчук
відео Радіо Свобода

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Про Івана Миколайчука у рідному селі Чорториї в Чернівецькій області згадують щороку. Місцеві розповідають, що після смерті митця, туди вперше прилетіли зимувати лебеді, й тепер це повторюється з року в рік. Пташок навіть назвали «Івановими» та постійно ними опікуються. Кажуть, що це його душа повернулася на рідну землю.

«Тіні забутих предків», «Білий птах із чорною ознакою», «Пропала грамота»… Всього 34 ролі, 9 сценаріїв, 2 режисерські роботи та 46 років життя. Важко не погодитись, що якби Миколайчука так швидко не забрав рак, то українське кіно було б зараз зовсім іншим.

Коли про нього розповідають біографи, то часто наводять цитату режисера Сергія Параджанова: «Я не знаю більш національного, більш народного генія… До нього це був Довженко». Тим не менш, для того, щоб стати визнаним генієм кіно, Миколайчуку довелося буквально доводити свій талант.

Іноземні кінематографісти потім навіть дивувалися тому, звідки у простого сільського лобуряки із багатодітної родини така харизма, як йому вдалося стати відомим та настільки вражати акторською грою, якщо у нього не було партійних зв’язків.

Його талант визнавали й прості глядачі кіно. Вдова актора Марія Миколайчук навіть розповідала, що мішками отримувала листи від його прихильниць, які писали щось на кшталт: «Я знаю, що ви жонатий, але думаєте, що ваша жінка краща, ніж я?» І докладали фотографію.

Сьогодні він би, мабуть, викладав би акторську майстерність та режисуру, зміг би відзняти ще десяток кіношедеврів. Був би тільки час і свобода творити.

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    Анастасія Саковська

    Народилася у 1994 році в Києві. У 2015 році закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю філософія та релігієзнавство. На Радіо Свобода – із 2015 року. Працюю з соціальними медіа, пишу про кіно

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