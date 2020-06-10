Голова Мінкульту провів нараду щодо фінансування Центру Довженка – погодився на понад 8 млн грн

Новопризначений міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запевнив, що питання фінансування Центру Довженка тримає на особистому контролі. Про це він написав у фейсбуці за підсумками наради.

«Провели нараду, присвячену фінансуванню Центру Довженка. До діалогу запросили усі сторони: Івана Козленка, як керівника Центру, представників Держкіно, Міністерства фінансів та депутатів профільного комітету. Для відновлення роботи Довженко-центру потрібно 8,6 мільйона гривень. Аргументи Івана Козленка щодо цієї суми – обгрунтовані. З одного боку, сума базується на планах центру за 2019 рік, а з іншого – через кризу пандемії та повну зупинку діяльності його доходи від оренди впали на 15-20%. Для центру та його співробітників постало питання виживання, для української культури – збереження спадщини минулого та захист майбутнього. Ми не можемо бути осторонь», – написав Ткаченко.

Він заявив, що дав розпорядження «щодо підготовки подачі документів до Мінфіну на виділення коштів у повному обсязі».

«Паспорт бюджетної програми вже готується і буде погоджено. Як тільки отримаємо гроші від Мінфіну, перейдемо до визначення поетапної стратегії виходу центру з фінансової кризи», – додав міністр.

5 червня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі Радіо Свобода прокоментував ситуацію довкола неплатоспроможності Центру Довженка. Він припустив, що може йтися «не про нестачу фінансування, а про певне нерозуміння із заповненням фінансових паперів і різне бачення того, як вони мали заповнюватися».

28 травня Центр Довженка повідомив про обшуки і про настання стану неплатоспроможності. Директор Центру Іван Козленко уточнив, що обшуки із заявою про банкрутство установи не пов’язані. Пізніше поліція вказала що йдеться про справу щодо привласнення і розтрати майна. Сам Козленко повідомив, що йде у відставку.

Національний центр Олександра Довженка, Довженко-Центр – найбільший кіноархів України, в якому зберігається понад 6000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських і закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно.

Заснований у 1994 році на базі найбільшої за часів СРСР української кінокопіювальної фабрики (заснованої в 1948 році).