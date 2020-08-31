«Перші ластівки». Які серіали знімають для української молоді? (подкаст)

Це без перебільшення перший український серіал, який дійсно розповідає про молодь – його називають українською версією «13 причин чому». Український триллер «Перші ластівки» став справжньою сенсацією телебачення. Його вже переглянули понад 6 мільйонів глядачів по телевізору та понад два мільйони онлайн.

Так що ж такого цікавого в цьому серіалі? Як його сприняла молодь? Та як до нього поставилось старше покоління.

У подкасті «Українське кіно» Анастасія Саковська та виконавиця однієї з ролей у серіалі Ніна Набока обговорюють, як серіалу вдалося стати популярним та як сьогодні говорити про підліткові проблеми.

Героїня Ніни Набоки – вчителька хімії, Валентина Георгіївна. Вона виховує не лише двох онуків, а й опікується цілим класом проблемних підлітків як класний керівник.

Її старший онук на ім’я Нік – фанат пранків, хуліган, який часто бешкетує в школі. Тим не менш, він вбачає у своїй діяльності високий сенс – чи то для привернення уваги до себе, якої він не отримав від батьків, чи то просто перебуває в пошуках своєї творчої реалізації.

З Валентиною Георгіївною вони важко знаходять спільну мову. Це одвічний конфлікт поколінь – батьки й діти, бабусі й онуки. Наче нічого незвичного й літній вчительці можна тільки поспівчувати, бо на її життя припала дуже серйозна відповідальність. От тільки є один нюанс, у серіалі героїню показано і з іншого боку. Чітко видно, що вона навіть не намагається зрозуміти захоплення онука, несерйозно сприймає його амбіції.

Нік вчиться в 11-класі, де одна із учениць раптово накладає на себе руки, стрибаючи з дату багатоповерхівки. Поліна Дудка – активістка, відмінниця, яка переживає булінг у класі. Персонаж розкривається протягом серіалу, і від нього віє самотністю. Вона одинока не лише в школі, а й вдома, бо матір так само не хоче її чути. Замість того, щоб поцікавитись амбіціями своєї дитини, матір Поліни намагається реалізувати в доньці свої власні амбіції, якій їй у свій час реалізувати не вдалось.

Стає відомо, що й сама Поліна не свята та має непрості любовні стосунки із однокласником Федором Макаровим, який протягом серіалу усвідомлює власну гомосексуальність, живучи з татом-відвертим гомофобом. Хлопець так само зображений вразливим та самотнім.

Головних персонажів-підлітків об’єднує потреба в підтримці. Вони знаходять його у комунікації із так званим «Другом».

«Друг» – це аналог нашумілої в медіа історії із «Синім китом». Анонімний користувач в інтернеті входить у довіру до молодих людей та через переписку дає їм завдання, в тому числі й схиляє до суїциду.

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Герої серіалу стають друзями через зв’язок із «Другом» та намагаються розслідувати смерть Поліни Дудки.

Колишній генеральний директор Нового каналу Олексій Гладушевський стверджував, що від початку серіал планувався як односезонна історія з іншим фіналом. Втім вже наприкінці останньої серії стає зрозуміло, що це ще не кінець і розвиток історії все ще чекає на глядачів.

В титрах серіалу вказаний номер дитячої гарячої лінії правозахисної організації Ла-страда Україна. І після виходу «Перших ластівок» кількість дзвінків збільшилась в шестеро! Діти просять про допомогу й нарешті знають, до кого звернутись, якщо їхні права порушують

Акторка Ніна Набока у розмові з Радіо Свобода вперше чує про такий вплив серіалу на молодь: «Значить, ми щось зробили, ми зробили свій внесок. Значить, не даремно ми знімали це все, і сценаристи, і актори, і режисер», – каже вона.

Ніна Набока про «Перших ластівок»

– Пані Ніно, Ваш персонаж перебуваєу чіткому резонансі із іншими перонажами, із молоддю, але при цьому він викликає людську добру симпатію. Чим вас, як акторку, зачепив цей серіал, чому ви погодилися в ньому знятися?

– Я із задоволенням погодилась. Це був збій мого рольового напрямку. Я ж «народниця» – граю то санітарку, то вахтерку, то комендантку. І все це в комедійному напрямі. Хотілося зіграти щось драматичне, а тут драми було достатньо.

А я себе сама визначаю як трагікомічну актрису, і мені дуже хотілося зіграти таку роль.

Зараз у мене теж плануються зовсім не схожі на мене ролі. Я не боюся сказати: я різнопланова актриса, тому я із задоволенням пішла на роль Валентини, я дуже її хотіла.

– Ваш персонаж Валентина Георгіївна, яка вона?

– Вона життєво мудра. На її долю припало дуже багато. Загинули зять із дочкою, вона виховує двох онуків, і ще й до того ж цілий клас! Ще й який важкий клас!

Ви розумієте, скільки сили волі потрібно цій людині, щоб вижити в такому сладному житті.

Онук непростий. Ну, я не буду казати, що він виділяється чимось, зараз вся така молодь, знаєте.

Як ми звикли казати, вони хочуть все і одразу, але не розуміють, що для цього треба щось зробити, докласти зусилля. І як пояснити молодому поколінню, що просто так із неба манна небесна не падає? Як бабуся має донести це онукові? Це страшенна праця.

– То це і є причиною, чому ваш персонаж не може знати спільну мову з онуком?

– Звісно, це ж «Батьки й діти».

– Всі ті проблеми, які зображують у серіалі, на вашу думку відображають дійсність? Я про суїциди, онлайн-харасмент, усвідомлення сексуальної ідентичності…

– Звичайно. В спілкуванні з підлітками, та навіть дорослими, помічаєш, які вони бувають різні, стараєшся їм щось сказати, пояснити. Десь стати з ними на одну ноту. Не треба забувати ніколи своє дитинство. Треба повертатись у своє дитинство, щоб зрозуміти їх.

Суїциди – це страшне слово, і воно часто зустрічається зараз серед молоді. Може причини в політиці? Я була молодою, я ніколи не звертала уваги на політику, вона мені не потрібна була.

Можливо, соціальна справедливість? Вона дуже б’є по нервах. Мені легко казати, бо я росла при Радянському Союзі. Я, боронь боже, не хочу його хвалити, але я була молодою, я цього тоді не відчувала.

– Драма кого із персонажів-підлітків вас найбільше вразила і розчулила?

– Швидше за все, свого серіального онука. Навіть не історія школярки, яка скоїла суїцид, а саме його. Бо він себе знайшов, він розумів, що не все йому буде просто так дано.

На ньому зараз оця сім’я. Бабуся вже і хвора, і на пенсію пішла, сестричка молодша росте. Він почав це розуміти й прийшов до того, що потрібно заробляти. Треба допомагати сім’ї. Мені дуже цей образ подобається – людяна сама щось осмислює і йде до цього.

– Що мав зробити ваш персонаж, аби Нік себе швидше знайшов? Які помилки у вихованні вона допустила, що у них були такі натягнуті стосунки?

– Мені здається, вона сама не знає. Вона не розуміє, що ще дати, як його схилити на свій бік й показати йому, що можна робити, а що не можна.

– Він їй відверто грубіянить…

– І що? Вона йому зауваження робить. Така безвихідь... Вона ж весь час із цим бореться. Їй здається, що вона все робить для внуків. І вона себе карає за те, що щось не виходить.

– А ви звернули увагу на її чоловіка? Він наче би і є, але насправді він ніякої участі в житті сім'ї не бере, просто існує. Насправді це настільки типова для життя ситуація, коли жінка сильна й тягне все на собі.

– Вона сама лідер, вона веде господарство, виховує дітей. І так само тягне за собою чоловіка. Це дуже сильна роль.

– А як ви поставились до драми Федора Макарова, 11-класника, який усвідомлює свою гомосексуальність. При цьому, тато в нього відвертий гомофоб. У серіалі показують його стосунки з іншим хлопцем, навіть є сцени з поцілунками.

– Боюсь навіть про це говорити, я не дуже в цьому обізнана. Я не суджу цю дитину.

– В серіалі якраз намагались показати, як це відбувається, наскільки це глибока драма. Це чи не перший випадок, коли в українських серіалах про це почали розмовляти.

– Думаю, це перший випадок.

– Дивіться, на контрасті. Є на «плюсах» серіал «Школа». Це ж абсолютно вилизаний продукт, там немає настільки гострих кутів.

– Знаєте, сценарій життя показує таке, що таке й не напишеш. Я так трохи зовсім подивилась «Школу», то там багато що завуальовано. Не можу судити цей серіал, але для мене він трохи на іншому рівні.

– «Перші ластівки» – серіал для підлітків, чи більше для дорослих?

– І для тих, і для інших. Підліткам точно обов’язково треба його подивитись, вони ж мають для себе зробити якісь висновки.

– Розкажіть трохи про другий сезон.

– Тема молоді залишається, але сюжет інший. Нові герої, але грають їх ті ж самі актори. Це не буде продовженням.

Я граю вахтерку в студентському гуртожитку, в якій живуть персонажі.

– Але там залишається ця ситуація з «Другом»?

– Так. Сюжет змінився, проблеми молоді залишились. Це вже студенти, які відірвались від мами й тата. Цей сценарій ще гостріший.

– З висоти свого життєвого досвіду: яку одну пораду ви би дали молодим людям?

– Думати і логічно мислити. У нас логіка на нулі. Але це не тільки до молоді, це всього народу стосується.