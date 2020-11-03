Стрічка War Note перемогла у національному конкурсі кінофестивалю Kharkiv MeetDocs

Документальний фільм War Note режисера Романа Любого переміг у національному конкурсі міжнародного кінофестивалю Kharkiv MeetDocs, що проходив з 26 до 31 жовтня. Через перехід Харкова до червоної карантинної зони фестиваль був змушений практично повністю перейти в онлайн – натомість усі стрічки були доступні для перегляду безкоштовно.

War Note – фільм про війну на Донбасі, побудований на ексклюзивному любительському відео від українських солдатів.

«Мені було цікаво, що ми дивимось не просто на матеріал, а на матеріал, невіддільний від бекграунду, який за ним стоїть. Тобто ти дивишся артефакти. Звичайне документальне кіно, зняте оператором – там ти не повинен думати про те, що це оператор знімає, хто цей оператор, ти вживляєшся туди. А тут є цей ефект, що ти весь час уявляєш собі, домальовуєш у фантазії історію цього матеріалу – як він взагалі з того моменту, як натиснули на REC, потрапив зараз на екран», – розповідав в інтерв'ю режисер Роман Любий.

Прем'єра фільму відбулась навесні на 17-му міжнародному фестивалі про права людини Docudays UA.

До журі національного конкурсу Kharkiv MeetDocs входили драматургиня Наталка Ворожбит, режисера-документаліст Сергій Буковський і член Ради з державної підтримки кінематографії Людмила Горделадзе.

Спеціальні відзнаки журі одержали кінокартини Not Alone Сніжани Гусаревич та «Зарваниця» Романа Хімея та Яреми Малащука («За фіксацію нового міфу і за пошук невловимого сенсу в колективній ході по чудо»).

Приз глядацьких симпатій отримав фільм «Вторгнення до Байконуру» режисера Ангела Ангелова.