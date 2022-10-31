Претендент на «Оскар» від України: у прокат виходить драма «Клондайк» про війну на Донбасі

3 листопада в прокат виходить фільм української режисерки «Клондайк».

Він вже отримав кілька міжнародних нагород та був обраний кандидатом від України на премію «Оскар» 2023 року.

Режисерка та сценаристка картини Марина Ер Горбач в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла: раніше фільм демонстрували на фестивалях авторського кіно в різних країнах.

Прем’єра відбулася на Sundance – найбільшому фестивалі незалежного кіно в США, де картина здобула приз за найкращу режисуру.

За словами режисерки, вихід на широкі екрани – це вимога для участі у відборі на «Оскар».

Український оскарівський комітет обрав «Клондайк» кандидатом від України, але тепер команді фільму треба пройти складний шлях до можливої номінації.

«21 грудня Академія оголошує шортлист, тобто з тих 90 фільмів, кожен з яких є зараз кандидатом від своєї країни, обирається 15. Наше завдання – потрапити в шортлист. Якщо ми потрапляємо в шортлист, наступне наше завдання – потрапити в номінацію, це 5. І вже після того, як в січні оголошені фільми-номінанти, в березні вже відбувається власне нагородження», – розповідає режисерка.

За словами Марини Ер Горбач, у листопаді вони поїдуть в промотур в США, щоб продемонструвати фільм американським кіноекспертам.

«Ми хочемо, щоб академіки не просто поставилися зі співчуттям до українців, а щоб вони захотіли проголосувати за цей фільм. Український контент нам дає симпатію, а далі побачимо, як далеко ми зможемо дійти на цій симпатії, співчутті та на актуальності фільму», – каже режисерка.

«Клондайк» – це фільм-катастрофа про долю української родини, яка у 2014 році опинилася на окупованій території під час збиття літака рейсу MH17. Його знімали під час коронавірусної пандемії, а прем’єра відбулася в січні 2022 року, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.