Фільм української режисерки про війну на Донбасі здобув нагороду кінофестивалю США

Стрічка «Клондайк» українки Марини Ен Горбач отримала нагороду на престижному кінофестивалі Санденс в США за найкращу режисуру світового кіно.

Фільм розповідає про подружню пару на Донеччині, життя якої змінюється з початком приходу російських гібридних сил та катастрофи малайзійського «Боїнга» у липні 2014 року.

У категорії «Світове документальне кіно» приз за кращу режисуру отримав фільм «Будинок зі скалок», що був створений спільними зусиллями України, Данії, Швеції та Фінляндії. Стрічка розповідає про життя в дитбудинку на Донбасі неподалік лінії фронту.

«Вітаємо команди фільмів із перемогою та дякуємо нашим іноземним партнерам та всім причетним за увагу до України та підтримку нашої держави в ці складні часи», – ідеться у повідомленні Державного агентства з питань кіно.

Фільм «Клондайк» здобув нагороду у той час, як ЄСПЛ почав розгляд скарги України і Нідерландів проти Росії через збиття рейсту MH17 та інші порушення прав людини під час війни на Донбасі.