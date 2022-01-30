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«Нагорода ще більше приверне уваги до України»: режисерка Марина Ер Горбач про перемогу на Sundance2022

Місце падіння збитого пасажирського борту MH17 над підконтрольною бойовикам частиною Донеччини. 17 липня 2014 року. Фільм «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач, який отримав премію американського кінофестивалю Sundance2022 розповідає про пару, яка потрапила в епіцентр подій.

Що означає для українського кіно і для України як держави перемога на такому престижному кінофестивалі як Sundance? Про що розповідають обидва українські фільми, які отримали нагороди кожен у своїх категорії? Кореспондентка «Голосу Америки» Ірина Соломко записала інтерв'ю із режисеркою стрічки «Клондайк» Марини Ер Горбач.

  • Вперше в історії американського кінофестивалю Sundance в одній з найпрестижніших категорій – «світове ігрове кіно» – брала участь українська стрічка Klondike / Клондайк режисерки Марини Ер Горбач. Вона і отримала нагороду фестивалю за найкращу режисуру у своїй категорії.

Фільм Ер Горбач розповідає про родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 17 липня 2014 року. Головні герої – Ірка і Толік очікують народження першої дитини. Війна різко вривається в їхнє життя. Вагітна жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють збройні угруповання.

Головані герої фільму «Клондайк»
Головані герої фільму «Клондайк»

Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина («Погані дороги»), Сергій Шадрін («Чорний ворон») і Олег Щербина («Черкаси»). Картина створена у копродукції із Туреччиною. У травні 2021 підтримало Міністерство культури та туризму Туреччина. В Україні фільм отримав державне фінансування від Держкіно.

  • У категорії «світове документальне кіно» приз за кращу режисуру отримав фільм «Будинок зі скалок», що був створений спільними зусиллями України, Данії, Швеції та Фінляндії. Стрічка розповідає про життя в дитбудинку на Донбасі неподалік лінії фронту.

«Вітаємо команди фільмів із перемогою та дякуємо нашим іноземним партнерам та всім причетним за увагу до України та підтримку нашої держави в ці складні часи», – йдеться у повідомленні Державного агентства з питань кіно

«Найголовніше, майже в кожній рецензії на фільм згадується військова агресія Росії проти України. Для України це дуже важливо, щоб у світі чим більше про це говорили і знали. Це фільм про те, як кілька виховательок у притулку поруч з війною піклуються про життя дітей зі складних родин. Це фільм про те, які глибинні опосередковані наслідки має війна на суспільство», – написав на своїй сторінці у фейсбуці після перемоги другий режисер та лінійний продюсер картини Азад Сафаров.

Одразу після оголошення переможців кінофестивалю Sundance2022, кореспондентці «Голосу Америки» Ірині Соломко вдалося поспілкуватися з режисеркою «Клондайк» Мариною Ер Горбач:

Марина Ер Горбач, режисерка
Марина Ер Горбач, режисерка

– Ми насправді очікували нагороду, бо ми читали багато критики і відгуків глядачів, і розуміли, що фільм потрапив їм у серце, наштовхнув на роздуми. І вони його високого оцінюють. Тому, звичайно, знімальна група очікувала на ту чи іншу нагороду.

І коли напередодні оголошення переможців подзвонили з фестивалю, аби привітати особисто та записати відео для церемонії, було трошки дивно через увесь цей он-лайн формат. Бо ти ніби чекаєш, а з іншого боку в такому режимі ти це все по-іншому проживаєш.

Але у мене було відчуття, що наша перемога абсолютно закономірна. Я сприймаю цей приз як нагороду всієї групи. Адже задумувати та придумувати можна все що завгодно, але поруч були люди, які допомагали мені реалізувати мої ідеї. Це і їх нагорода, і я їм дуже вдячна за все.

Прем'єра картини відбулася в досить непростий момент, коли увага світу прикута до можливої військової агресії Росії проти України. Ваш фільм про війну, яка розпочалася ще у 2014-му. Цей фільм проти війни, адже ми бачимо, як вона руйнує життя людей. Як ви думаєте, глядачі це відчули?

– Я думаю, що ті, хто побачив фільм, це моє повідомлення точно почули та прийняли. Це просто ще одна краплина, ще один крок до розумінням того, як ми в Україні сприймаємо цю ситуацію. Це такий інший бік монітору з новинами. Тобто є монітор з новинами, є статистика, є геополітика і все, що потрапляє в інформаційне поле. А є ще той інший бік, до якого, власне, і оперує мистецтво, і в тому числі «Клондайк».

Люди перебувають у стресі, але у них є ще й щоденне життя: діти, родина, робота

Потім в рамках фестивалю було дуже багато зустрічей з кіно-індустрією, з великими студіями. І вони одразу, коли заходили у зум, казали: «Розкажіть, що там у вас відбувається». І я відповідала, що все це дуже схоже на те, що відбувається у фільмі.

Є ситуацію на кордоні, є геополітика, паралельно люди ще й живуть і на окупованих територіях, і в Києві. І хоча вони перебувають у стресі, у них є ще й щоденне життя: діти, родина, робота. Це такі паралельні світи, і у цьому плані було дуже легко пояснювати, адже у них вже був приклад «Клондайку». Вони розуміли, про що власне я говорю.

Кадр з фільму «Клондайк» Марини Ер Горбач
Кадр з фільму «Клондайк» Марини Ер Горбач

Я сподіваюся, що ця нагорода ще більше приверне уваги до ситуації в Україні. Я знаю, що ще будуть додаткові покази всіх переможців. І попереду у нас європейська прем'єра на Берлінському фестивалі. І це дуже хороше поєднання цільової аудиторії, яка цікавиться авторськими фільмами.

–​ ​Як ви вже зазначили попереду ще одна важлива прем`єра - на Берлінському фестивалю у лютому. На що ви там сподіваєтеся?

– Ми, по-перше, номіновані на приз глядацьких симпатій, коли глядачі голосують. Ми номіновані на приз журі. Тому ми теж їдемо з бойовим настроєм. Нас та головну акторку вчора запросили на відкриття, на червону доріжку. Це для нас таке приємне повідомлення, бо ми в цьому он-лайн форматі втомилися, і хочеться відчути цю фестивальну атмосферу. Це важливо для митців – відчути глядача та увагу.

Тому ми у хорошому настрої, і нам з нагородою Sundance буде навіть трошки легше у Берліні залучити глядачів до фільму та до дискусії. Окрім того, це європейський глядач, який, в принципі, більше знає. Цікаво буде подивитися, прослідкувати за тим, яка буде різниця в сприйнятті. Що вони там прочитають у підтексті.

Марина Ер Горбач під час зйомок
Марина Ер Горбач під час зйомок

–​ Що далі після «Клонадайку», чи є нові ідеї. Ви розповідали в нашому першому інтерв’ю, що є дитячий проект, який би ви хотіли реалізувати?

– Так, я паралельно з «Клондайком» розвивала ще й дитячий проєкт. Він є, але поки через відсутність фінансування у замороженому стані. Під час он-лайн зустрічей зі студіями в рамках Sundance ми про цей проєкт говорили. Бо представникам індустрії цікаво знати про наступні проєкти авторів та режисерів, які попадають на фестиваль. Побачимо.

Чесно кажучи, я б після Берлінського фестивалю хотіла трошки відпочити. Я тільки перехворіла на коронавірус, і так одразу все пішло хвилями. Тому я зараз зібралася з силами, а потім хотіла би відпочити. А далі вже думати над новими проєктами, не забуваючи про те, що і «Клондайк» треба довести до осені. Йому теж треба прожити певне життя: і фестивальне, і дистрибуцію.

–​ Наскільки я розумію, в Україні глядачі зможуть його побачити десь восени.

– Так, ми би дуже хотіли, на початку осені вже представити його українському глядачу. Поки немає активних запрошень, але ми би хотіли зробити український показ на одному з найбільших фестивалів, а потім восени вже виходити у кіно-театральний прокат.

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