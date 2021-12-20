Автори мультфільму про Мавку оприлюднили офіційний трейлер і анонсували дату прем’єри

Команда проєкту «Мавка. Лісова пісня» 20 грудня оприлюднила новий офіційний трейлер анімаційного фільму.
Ролик триває 2 хвилини 25 секунд і коротко переповідає зав’язку сюжету стрічки. Згідно з описом, прем’єра планується 29 грудня 2022 року.
Автори також повідомили, хто озвучуватиме кількох персонажів:
- співак Артем Пивоваров – Лукаш
- акторка, артистка «95 кварталу» Олена Кравець – Килина
- солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна – Русалка Водяниця
- співак і автор Михайло Хома (DZIDZIO) – Шумник Гук
Студія Animagrad наразі не розголошує, хто озвучуватиме Мавку. Автори фільму також планують презентувати міжнародну версію трейлера в січні 2022 року.
Тизер-трейлер мультфільму вийшов у лютому 2021 року.
Проєкт «Мавка. Лісова пісня» у 2016 році отримав фінансування від Державного агентства з питань кіно, але відтоді перебував у розробці. Сюжет фільму ґрунтується на драмі-феєрії української письменниці Лесі Українки.
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