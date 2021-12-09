Фільм про «людей, що живуть у стані війни». Стрічка «Погані дороги» у списку номінантів на «Оскар»

Фільм української режисерки Наталії Ворожбит «Погані дороги» потрапив до переліку стрічок, які допустили до розгляду на здобуття «Оскару». Це вже не перша спроба українських митців вибороти золоту статуетку. Які шанси України на перемогу, і чим українські фільми можуть зацікавити міжнародних кінематографістів?

Стрічка «Погані дороги» режисерки Наталії Ворожбит потрапив до кваліфікаційного списку (так званий лонг-лист) претендентів на 94-й «Оскар» у номінації «Найкращий іноземний фільм». Про це у фейсбуці повідомило Державне агентство України з питань кіно, за підтримки якого відбувається промокампанія стрічки.

Всього до переліку Американської кіноакадемії увійшли 93 фільми.

«Погані дороги» – перша повнометражна режисерська робота драматургині і сценаристки Наталії Ворожбит.

Вона відома як авторка сценаріїв до телесеріалу «Спіймати Кайдаша» (2020 рік) та фільму «Кіборги» (2017 рік).

(2020 рік) та фільму (2017 рік). Фільм знятий за однойменною п’єсою Наталії Ворожбит, яку ставили у театрах Києва і Лондона.

Світова прем’єра стрічки «Погані дороги» відбулася у 2020 році на Венеційському фестивалі, де вона виборола приз у номінації «Найінноваційніша стрічка у конкурсі».

В Україні стрічка вперше демонстрували на фестивалі «Київський тиждень критики».

«Погані дороги» зняті за підтримки Українського культурного фонду.

Про що фільм?

Кінострічка складається з 5 окремих новел, об'єднаних темою доріг і війни. Події розгортаються по обидві сторони від лінії розмежування на Донбасі. Герої фільму – місцеві мешканці і військові – живуть, люблять, ненавидять, зраджують, борються в умовах збройного конфлікту. В основу сценарію лягли історії реальних людей, які режисерка зібрала на Сході України, коли працювала над фільмом «Кіборги».

Це кіно про іншу сторону війни, розповів у коментарі Радіо Свобода кінокритик Антон Філатов. У ньому чудово зображені психологічні портрети людей, що перманентно живуть в стані війні, або ж не можуть її пережити, «застрягли» в ній.

Персонажі вийшли соковиті, є чудова акторська гра

«Персонажі вийшли соковиті, є чудова акторська гра. З цієї точки зору кіно вийшло крутим. А щодо операторської роботи, режисерських знахідок чи прийомів, які використав художник-постановник, то тут не можу дати надвисоких оцінок. Рядова, добротна картина. Видно, що кіно народилося з театральної постановки. У стрічці є театральні форми, коли у сценах спостерігаємо єдність простору», – зазначає Антон Філатов.

Тема війни

Присутність української картини у переліку фільмів на здобуття «Оскару» ще не свідчить про її успіх, зауважує Антон Філатов. Це означає, що автори дотримались усіх процедурних моментів, і їхній проєкт відповідає заявленим стандартам.

Поки це не є визнанням, Україна багато разів потрапляла до лонг-листа

«Наразі мова йде про бюрократичні процедури. Поки це не є визнанням, Україна багато разів потрапляла до лонг-листа. От якщо «Погані дороги» увійдуть до короткого переліку (так званий шорт-лист), тоді можна казати, що на стрічку звернули увагу», – каже кінокритик.

Тема російсько-української війни була присутня і в попередніх картинах українських режисерів, які змагалися за «Оскар», проте не потрапили до шорт-листа.

Минулого разу одразу дві стрічки претендували на приз Американської кіноакадемії. Фільм Валентина Васяновича «Атлантида» та картина Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин» були представлені у категоріях «Найкращий міжнародний фільм» і «Найкращий документальний повнометражний фільм».

Шорт-лист із 15 фільмів оголосять 21 грудня, а церемонія нагородження «Оскар» відбудеться 27 березня 2022 року.