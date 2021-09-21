Українського претендента на «Оскара» оголосять 24 вересня

Український фільм-претендент на кінопремію «Оскар» оголосять 24 вересня. Про це повідомили у Держкіно.
Перед пресконференцією картину, яка перемогла у національному відборі, покажуть акредитованим ЗМІ, зазначили в агентстві.
Цьогоріч на перемогу претендують п’ять картин:
- «Відблиск», режисер Валентин Васянович;
- «Стоп –Земля»/Stop-Zemlia, режисер Катерина Горностай (Україна);
- «Носоріг»/Rhino, режисер Олег Сенцов (Україна, Польща, Німеччина);
- «Погані дороги»/Bad Roads, режисер Наталка Ворожбит (Україна);
- «Чому я живий», режисер Віллен Новак (Україна, Грузія).
94-та церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.
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