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Українського претендента на «Оскара» оголосять 24 вересня

94-та церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі

Український фільм-претендент на кінопремію «Оскар» оголосять 24 вересня. Про це повідомили у Держкіно.

Перед пресконференцією картину, яка перемогла у національному відборі, покажуть акредитованим ЗМІ, зазначили в агентстві.

Цьогоріч на перемогу претендують п’ять картин:

  • «Відблиск», режисер Валентин Васянович;
  • «Стоп –Земля»/Stop-Zemlia, режисер Катерина Горностай (Україна);
  • «Носоріг»/Rhino, режисер Олег Сенцов (Україна, Польща, Німеччина);
  • «Погані дороги»/Bad Roads, режисер Наталка Ворожбит (Україна);
  • «Чому я живий», режисер Віллен Новак (Україна, Грузія).

94-та церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.

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