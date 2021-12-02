Загибель Галини Хатчінс: актор Болдуїн стверджує, що не натискав на гачок

Актор Алек Болдуїн стверджує, що не натискав на гачок пістолета, через постріл якого загинула операторка Галина Хатчінс. Про це він сказав в інтерв’ю каналу ABC, уривок із якого оприлюднили 1 грудня.

«Я б ніколи не направив пістолет на когось і не натиснув би на гачок, ніколи», – сказав актор.

При цьому, за словами актора та продюсера, він «гадки не має», як у зброї опинилися бойові набої:

«Хтось зарядив пістолет бойовим патроном, патроном, який навіть не мав бути на майданчику».

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Канал планує оприлюднити повну версію інтерв’ю о 8 вечора 2 грудня (3:00 ранку 3 грудня за київським часом).

Галина Хатчінс, 42-річна кінооператорка з України, загинула внаслідок пострілу, здійсненого актором Алеком Болдуїном, на зйомках фільму «Іржа» 21 жовтня. Режисер Девід Соуза був госпіталізований із пораненнями.

Згодом стало відомо, що розслідування нещасного випадку зосередилося на фахівчині зі зброї та помічникові режисера.