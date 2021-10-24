Загибель Галини Хатчінс: розслідування зосередилося на двох членах знімальної групи

Розслідування нещасного випадку, внаслідок якого в США загинула операторка Галина Хатчінс, зосередилося на фахівчині зі зброї та помічникові режисера, який дав актору Алеку Болдуїну пістолет.

Деякі подробиці інциденту з’явилися в судових документах, поданих офісом шерифу округу Санта-Фе для отримання ордера на обшук. Втім, наразі жодні конкретні обвинувачення не висунуті.

У документах йдеться про те, що помічник режисера Дейв Голлс, який передав пістолет Болдуїну, назвав його «холодним», що вказує на відсутність бойових патронів.

Помічник режисера не знав, що в пістолеті є бойові патрони, стверджує детектив Департаменту шерифа Санта-Фе в документах.

Болдуїн одразу після пострілу передав пістолет Ханні Ґутьєррес – відповідальній за зброю на майданчику. За документами, вона вийняла стріляну гільзу та передала її та пістолет депутатам, коли вони прибули.

Ані Голлс, ані Ґутьєррес публічно не коментували ситуацію.

За повідомленнями в медіа, стрілянина сталася лише через кілька годин після того, як кілька членів знімальної групи залишили її через скарги на умови праці.

Компанія Rust Movie Productions, яка займається виробництвом фільму «Іржа», заявила, що їй не було відомо про офіційні скарги, проте пообіцяла «продовжити співпрацювати з владою Санта-Фе» одночасно з власною перевіркою.

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Режисер Девід Соуза, який був поранений пострілом і госпіталізований, вперше прокоментував інцидент 23 жовтня, заявивши, що «спустошений» звісткою про смерть Хатчінс.

«Вона була доброю, яскравою, неймовірно талановитою, билася за кожен дюйм і завжди заохочувала мене працювати краще», – сказав він у коментарі вебсайту Deadline.

Галина Хатчінс, 42-річна кінооператорка з України, загинула внаслідок пострілу, здійсненого актором Алеком Болдуїном, на зйомках фільму «Іржа» 21 жовтня.