«Шлях поколінь»: на основі реальних історій зняли фільм про УПА та війну на Донбасі

У Дніпрі відбулася прем’єра фільму «Шлях поколінь». Це українська художньо-документальна стрічка, яка розповідає про дві різні, але в чомусь схожі війни. В основі сюжету – події, що відбувалися під час Другої світової війни на Волині, та події, які зараз відбуваються на Донбасі. Герої – реальні люди: колишня зв’язкова та боєць УПА, а також сучасні українські військовослужбовці.

«Шлях поколінь» – це історія одного київського хлопця. Він живе своїм звичним життям, вважаючи, що проблеми країни його не цікавлять. Проте все змінюється, коли у сні він зустрічає вояка УПА, який приходить з минулого століття…

«Я вважав за потрібне показати цих живих людей»

Продюсер і співсценарист стрічки Михайло Ухман – кінематографіст, журналіст, учасник війни на Донбасі, відомий українському глядачеві також як один із творців фільму «Трохи нижче неба» – розповідає: пов’язати в новому кінотворі дві різні сторінки боротьби за незалежність України – його ідея.

Все почалося із історії жінки, колишньої зв’язкової УПА, яка пройшла сталінські концтабори. Це – 93-річна Ганна Абрамчук із позивним «Зелена», розповідь якої зафільмувала знімальна група стрічки.

У фільмі також є живе інтерв’ю із колишнім вояком УПА 97-річним Степаном Петрашем, розповідає Михайло Ухман.

І я подумав: тему УПА дуже важко розкривати в кіно, але якби б це поєднати з сучасною історією методом хитромудрих переплетінь доль і сюжетів?

«Я сам був добровольцем, воював на фронті. І от тоді, коли я вдень воював, а вночі писав, волонтери розповіли мені історію Ганни Юріївни Абрамчук. Я поїхав до неї, дізнався все з перших вуст. І я подумав: тему УПА дуже важко розкривати в кіно, але якби б це поєднати з сучасною історією методом хитромудрих переплетінь доль і сюжетів? Щоб ви розуміли: київський хлопець Назар – це реальний персонаж, одному з бійців – реально – снився його прадід-боєць УПА і ці двоє людей – зв’язкова УПА і вояк УПА – живі, реальні і я включив інтерв’ю з ними у фільм. Мені потім сказали, що навіть Стівен Спілберг так робив. Мені не важливо – подобається це комусь чи ні, я вважав за потрібне показати цих живих людей. Це художній фільм, але 80% фільму – це реальні історії людей», – розказав в інтерв’ю Радіо Свобода Михайло Ухман.

Недоспані ночі, тисячі кілометрів доріг, збори коштів на зйомки – робота над фільмом не була простою, каже продюсер. Працювали на кількох локаціях: на Волині, на Прикарпатті, у Києві та на Донбасі.

«Ми знімали це на Донбасі, безпосередньо в зоні бойових дій. Жоден режисер цього не робив. Це все за кілька десятків кілометрів від Донецька – Мар’їнка, Карлівка, Славне. Епізоди з УПА – це урочище Вовчак на Волині. Саме там була одна із перших повстанських баз УПА. І «Клим Савур», і Ольга «Дніпрова» – це все реальні бійці УПА», – зауважив Михайло Ухман.

У фільмі знімалися відомі українські актори – Лариса Руснак, Володимир Ніколаєнко, Олексій Паламаренко, Назар Борушок. Відтворити давні історичні події допомагала група реконструкторів, а сучасні події на сході України – кадрові військові. Вони виступали як консультантами, так і акторами, і навіть меценатами.

І боєць, і актор

Учасник бойових дій на Донбасі Олег Ляденко був командиром роти глибинної розвідки 74-го окремого розвідбатальйону. Розповідає: у стрічці «Шлях поколінь» він зіграв командира підрозділу, до якого потрапляє головний герой, тобто – фактично самого себе.

Додає жартома: ще й допоміг режисерові зекономити на каскадерах.

Чогось важкого не було – все, що ми робимо, все, чому ми навчалися

«Каскадери – дорого! Тому, кажу: та навіщо каскадери, як ми цю роботу щодня робимо?! Чогось важкого не було – все, що ми робимо, все, чому ми навчалися. Це для мене був перший такий досвід – зйомок у фільмі. І перші кошти на початок зйомок, скажу чесно, я дав. Розумів, що ніхто не дасть. Фільм мене чіпляє. Це треба відчути. Він – про те, що країна в нас одна, і якщо прийде агресор, треба її захищати», – розповів Радіо Свобода Олег Ляденко.

Стрічку знімали на гроші української діаспори з Канади та небайдужих українців. Офіційним саундтреком стала пісня рок-гурту Kozak System «Свобода наче любов».

Фільм «Шлях поколінь» уже презентували в кількох містах України. Далі на нього чекають фестивальні покази, а восени 2022 року він має вийти в широкий прокат.