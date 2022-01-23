Радіо Свобода Weekly: Росія може спробувати захопити Харків, і це буде початком масштабної війни – Зеленський

«Їдуть до України». Рідні та друзі військових Росії про перекидання військ

Російські війська, які вже майже пів року, як перекидаються залізницею з регіонів Сибіру та Далекого Сходу на захід, перебувають вже за 40 кілометрів від російсько-українського кордону. Радіо Свобода і Conflict Intelligence Team у спільному розслідуванні розповідають, куди прибувають зі сходу Росії військові підрозділи, і що кажуть рідні солдатів та офіцерів, що вирушають у «відрядження», а також самі військові.

Україна знає, де і у кого взяти зброю на свій захист. І буде брати – Кулеба

Конфлікт, який Росія розв’язала проти України, закінчиться лише тоді, коли Захід надішле Росії дуже простий сигнал: «Україна – це не просто держава, яку ми підтримуємо, це частина нашого світу, вона одна з нас, вона ніколи не повернеться до вас». Так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Чим українці допомагають Путіну? Що загрожує РФ у разі можливого визнання так званих «ЛНР» та «ДНР»? Який сигнал Росії почули не лише у Вашингтоні, але й Пекіні? Чого чекати Україні від Мадридського саміту НАТО? І чи правим виявиться директор ЦРУ Бернс? Про це Дмитро Кулеба розповів в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

Підготовлені військові та оборонне озброєння: що Україна може протиставити російській армії

Незалежні аналітики з Conflict Intelligence Team та низка українських політиків, враховуючи президента Володимира Зеленського, стверджують, що біля кордонів України та в анексованому Криму Москва зосередила близько 100 тисяч військових. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький називає більш точну цифру – 106 тисяч солдатів та офіцерів. Це частини регулярної армії та техніки. Чи може з цими силами конкурувати українська армія, з’ясовував телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Військова допомога Україні. Які країни надають зброю і хто блокує постачання?

На тлі загрози нового вторгнення Росії в Україну Литва, Естонія та Латвія висловили готовність передати Україні зброю. Зокрема йдеться про ракетні комплекси Javelin, зенітно-ракетні комплекси Stinger та гаубиці калібру 122 міліметри. Державний департамент США дозволив країнам Балтії відправити в Україну зброю американського виробництва. А от дозвіл на передачу гаубиць має надати країна виробник – Німеччина, яка обстоює відмінну від США, Великої Британії та країн Балтії позицію щодо допомоги у захисті від Росії. Згоду Німеччини однією з умов для передачі Україні зброї назвали і в Чехії. Детальніше далі.

«Гроші сп***жені». «Схеми» опублікували аудіозапис про зрив запуску стратегічного об’єкту «Енергоатому» у Чорнобилі

Журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) отримали у своє розпорядження аудіозапис наради у кабінеті високопосадовця державного «Енергоатому», учасники якої обговорюють, як приховати факти зникнення частини коштів на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі. Це стратегічно важливий для посилення незалежності від Росії об’єкт, терміни запуску якого вкотре зірвали наприкінці 2021 року.

Високозаразний штам «Омікрон». Як уберегтися і як лікуватись?

Івано-Франківська та Львівська області наближаються до «червоного» рівня епідемічної небезпеки, згідно з даними Міністерства охорони здоров’я. Щодня помітне стрімке зростання чисельності хворих із діагнозом COVID-19. Зокрема, медики говорять про поширення нового штаму «Омікрон», який, як прогнозують, набуде масового характеру: вірус швидко передається, уражає верхні дихальні шляхи, має симптоми звичайної застуди ‒ гострої респіраторної вірусної інфекції. Подробиці читайте тут.

Державне регулювання цін. Чи очікувати дефіциту?

Чому уряд запровадив державне регулювання цін і до чого це може призвести? Наскільки зросли ціни на продукти харчування в містах Приазов'я? Чи вплине державне регулювання цін на бізнес місцевих підприємців? Відповіді на ці запитання шукали у програмі «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

Від Сяну до Дону. Письменник Сергій Жадан про Соборність України і чужі тези

Просто, говорячи про себе, ми часто говоримо чужими словами. Не дивно, що саме про себе ми зазвичай говоримо не надто добре. І не зовсім точно, вважає письменник. Повністю читайте тут.

Торгівля з Ордою і самоврядування: як Львів став столицею регіону?

750 років тому, в 1272 році, галицький князь Лев зробив Львів – місто, назване на його честь – столицею своїх володінь. Відтоді Львів залишається більш чи менш формальною столицею цілого краю. Більше про давню історію Львова і про те, як він обійшов давніші міста регіону, «Історична Свобода» говорила з істориком Мирославом Волощуком.

Диригентка Оксана Линів: «Моя карְֹ’єра – це шанс для України в глобальному вимірі»

Тоді як Київ перебуває в епіцентрі геополітичних дискусій, а західні медіа вкотре намагаються тлумачити своїй аудиторії, хто такі українці і чому вони хочуть до ЄС і НАТО, в італійській Болоньї визнана у Європі 44-річна музикантка Оксана Линів успішно знайомить з Україною європейську культурну еліту. Музичним тріумфом назвали критики її віртуозне диригування на інавгураційних концертах у театрі Auditorium Manzoni. Два вечори (14 і 15 січня) ознаменували початок трирічного контракту українки на посаді першої музичної директорки Teatro Comunale di Bologna. У виконанні оркестру цього театру прозвучали твори німецьких композиторів Ріхарда Штрауса й Ріхарда Ваґнера. Радіо Свобода поспілкувалося https://www.radiosvoboda.org/a/oksana-lyniv-ukrayina-svit/31665586.html з відомою диригенткою Оксаною Линів та зібрало відгуки шанувальників класичної музики.

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