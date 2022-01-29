Денісова каже, що Інтерпол визнав політичні мотиви переслідування Росією режисера Лавренчука 

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Інтерпол визнав переслідування з політичних мотивів українського театрального режисера Євгена Лавренчука.

Як повідомляє пресслужба офісу омбудсмена, Нацполіція України звернулася до Інтерполу для з’ясування правомірності використання Росією інформаційної системи Інтерпол.

«Відповідно до отриманої інформації від Національної поліції України, відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру», – повідомила Денісова.

В Офісі омбудсмена зауважили, що під час судового засідання 27 січня в Неаполі адвокати Лавренчука подали клопотання про скасування домашнього арешту та надання йому дозволу на виїзд в Україну, оскільки через видалення Інтерполом відомостей про нього з реєстрів підстав для подальшого затримання немає. Неапольський міський суд у задоволенні вимог відмовив, пояснивши, що процес перевірки доводів Росії, яка надіслала матеріали щодо екстрадиції, вже почався в суді. Суд надав термін – 30 днів, за який прокуратура Неаполя має вивчити матеріали, що надійшли з Росії, і проінформувати про своє бачення цього питання: чи існують підстави для видачі Лавренчука Росії. Після цього суд ухвалить відповідне рішення, зауважили в Офісі омбудсмена.

Українського режисера Євгена Лавренчука затримали в Неаполі вночі 15 грудня 2021 року за запитом Росії про його екстрадицію, звинувачуючи його у масштабних фінансових зловживаннях за період 2013-2014 років. У цей час Євген Лавренчук у Москві керував створеним ним «Польським театром». Режисер у Неаполі був проїздом, здійснюючи транзитний рейс Тель-Авів-Львів.

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Євген Лавренчук – український театральний режисер. З 2018 до березня 2021 року він працював головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету. Лауреат державної театральної премії України імені Леся Курбаса за поставноку «Травіата» Джузеппе Верді. Лавренчук є організатором Всеукраїнського оперного форуму Opera Ua і засновником та керівником «Першої української школи театру і кіно».

Львів’янин навчався у Москві на курсі режисера Романа Віктюка. Був засновником Польського театру в Москві. Працював режисером в Одеському академічному російському драматичному театрі, ставив спектаклі в Томську і Москві. У 2014 році Лавренчук повернувся в Україну, як сам тоді пояснив, на знак незгоди з агресією Росії.

У грудні 2021 Євген Лавренчук почав працювати з ізраїльською компанією Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival.