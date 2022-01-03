Дипломати надають консульську допомогу Євгену Лавренчуку, затриманому в Італії на запит РФ – МЗС

Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

«Суд міста Неаполь обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту. За сприяння генерального консульства громадянину було надано адвоката. Нині консули та адвокат взаємодіють із італійськими правоохоронцями задля з’ясування усіх причин затримання Євгена Лавренчука та захисту його законних інтересів. 31 грудня нашого громадянина відвідав консул. Умови його тримання під вартою прийнятні, стан здоров’я задовільний», – повідомив Олег Ніколенко.

За його словами, консули підтримують зв’язок із адміністрацією пенітенціарного закладу в Італії та рідними Лавренчука, та тримають справу на особливому контролі.

Раніше у мережі, зокрема у Facebook-групі Free Eugene Lavrenchuk, з’явилося повідомлення про затримання 17 грудня в Італії українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету Євгена Лавренчука.

За непідтвердженими повідомленнями у мережі, російська сторона буцімто наполягає, що Лавренчук вісім років тому скоїв на території Росії якесь правопорушення. Від самого Лавренчука жодних публічних заяв немає, востаннє у мережі 15 грудня він писав, що летить з Ізраїлю до Неаполя (Італія). Отримати коментарі від російської сторони наразі змоги немає.