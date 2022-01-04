Затримання Євгена Лавренчука в Італії на запит Росії. Що кажуть рідні і друзі українського режисера?

ЛЬВІВ ‒ Представники різних мистецьких і громадських середовищ висловлюють підтримку українському режисерові Євгену Лавренчукові, якого 17 грудня 2021 року було затримано в Італії в аеропорту Неаполя, згідно з запитом російської влади про його екстрадицію.

17 грудня 2021 року режисер летів із Тель-Авіву у Львів, де мав взяти участь у вечорі пам’яті.

39-річний Євген Лавренчук летів у Львів на вечір пам’яті свого вчителя, відомого театрального режисера Романа Віктюка, який був запланований на 17 грудня. Племінниця Романа Віктюка ‒ Катерина ‒ запросила Євгена провести цей захід.

Нічого він не знав і не підозрював, що може бути затриманий

«Ми спілкувались, обговорювали моменти, як би це мало бути. Євген дуже добре наслідує голос Романа Віктюка. Нічого Євген не знав і не підозрював, що може бути затриманий, що є якісь претензії до нього. Був запланований у Львові його майстер-клас з акторської майстерності. 17 грудня зранку я отримала від нього повідомлення, що його затримали в аеропорту Неаполя і він не зможе прилетіти», ‒ каже Радіо Свобода Катерина Віктюк.

13 грудня український режисер Євген Лавренчук на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що починає працювати з ізраїльською компанією Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival. 15 грудня він вилетів із Тель-Авіву у Львів із пересадкою в Неаполі. На 17 грудня мав квиток в Україну, але його затримали на летовищі на запит російської сторони про екстрадицію. Відтоді митець перебуває у слідчому ізоляторі в Неаполі.

Для мене це здивування

«В Ізраїлі у нього мешкає сестра, племінник, там він має проєкти. Для мене це здивування, коли почув про його затримання. Він із 2014 року активно працював в Україні. Було рішення суду в липні 2020 року (Таганський районний суд Москви заочно арештував українського режисера за статтею «шахрайство у великому розмірі» ‒ ред.). Вчора я контактував із акторами театру Віктюка у Москві і для них це шок – таке рішення суду. Люди, які живуть у Москві, які знають театральне середовище, але нічого не знали про таке обвинувачення Євгена Лавренчука. Навіть ніхто не поцікавився у театралів про Євгена. Якщо ж було якесь розслідування, то, мабуть, мали б?.. Політичний мотив присутній у цій справі. Чому Україна не знає про його буцімто фінансові проблеми, якщо вони були», ‒ говорить Радіо Свобода Андрій Водичев, актор театру Леся Курбаса у Львові, учень Романа Віктюка.

Навчання і праця в Росії

У 2013 році Євген Лавренчук захищав честь і гідність у суді в місті Томськ у Росії. Тоді російська місцева влада звинуватила режисера в пропаганді гомосексуалізму серед дітей. Скандал виник ще у 2011 році, коли Євген Лавренчук поставив вистави «Дракон» і «Анна Кареніна» у Театрі юного глядача в Томську.

Лавренчук відкидав звинувачення місцевої влади і подав позов у суд. А у 2014 році він виїхав з Росії, як сам пояснив, із політичних міркувань через анексію Криму Росією і війну на Донбасі. Тому вважав неприпустимим: коли вбивають його земляків ‒ платити податки Росії.

Син повернувся в Україну на знак незгоди з агресією путінського режиму»

Він навчався у Москві з 2003 року на театральному курсі Романа Віктюка у Державному російському інституті мистецтва, а через рік створив «Польський театр у Москві», який не отримував державного фінансування. Про що розповіли його друзі. Театром Євген Лавренчук керував до 2014 року.

«У 2014 році, коли розпочалася війна в Україні, син повернувся в Україну на знак незгоди з агресією путінського режиму», ‒ говорить Радіо Свобода мама Євгена ‒ Ірина Лавренчук.

В Україні займався театром

Повернувшись в Україну, Євген Лавренчук відкрив тут Першу українську школу театру і кіно. З 2018 до 2021 року був головним режисером Одеського національного театру опери і балету. Його постановка La Traviata отримала державну премію імені Леся Курбаса. Однак у березні 2021 року Одеська опера розірвала з режисером контракт, як було сказано, через конфлікт із працівниками і неналежну роботу. У березні того ж року на Євгена Лавренчука було скоєно напад, який він пов’язав зі своєю професійною діяльністю і бажанням очолити театр. Але у театрі ці слова заперечували.

Консолідуватись і відстояти

«Коли в Одеському театру був оголошений конкурс на головного режисера, він подавався також, але потім відмовився від участі у конкурсі, бо вважав, що він не відбудеться справедливо. Він часто бував у Львові. У жовтні брав участь у Конгресі культури. Наше завдання зараз вимагати об’єктивного політичного і судового рішення. Нам слід консолідуватись і відстояти свою людину. Немає ніякої конкретики щодо того, в чому його звинувачує Росія. Мене здивувало, чому від 17 грудня не було аж до 3 січня інформації про його затримання», ‒ зауважила Юлія Хомчин, директорка «Інституту стратегії культури» у Львові.

Згідно з рішенням російського суду у липні 2020 року, Євгена Лавренчука звинувачують у фінансових зловживаннях у Росії вісім років тому. Тоді він працював на посаді художнього керівника «Польського театру в Москві». На запитання Радіо Свобода, чи могли бути якісь фінансові справи у сина, мама відповіла: «Тільки театр». Ірина Лавренчук сподівається, що син невдовзі повернеться додому.

У фейсбуці створена група #freelavrenchuk. Адміністратор цієї спільноти Маріанна Гудіч-Палій повідомила, що деталі справи Євгена Лавренчука не розголошуються, чому його затримали саме зараз та чому досі немає конкретних документів щодо цієї справи ‒ невідомо.

«Євген отримує підтримку зі сторони консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти екстрадиції Євгена до Росії, розуміючи політичну ситуацію між Україною і Росією та можливі наслідки даної справи», – повідомила Маріанна Гудіч-Палій.

Підтримку українському режисерові, затриманому в Італії, висловлюють чимало митці, активісти, театральні діячі. Вони апелюють до італійського суду про справедливий розгляд справи і просять не видавати режисера Росії.