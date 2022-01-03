Мати затриманого в Італії українського режисера Лавренчука сподівається, що його не екстрадують в Росію

Мати затриманого в Італії українського режисера Євгена Лавренчука Ірина Лавренчук сподівається, що її сина не екстрадують в Росію. Про це вона сказала в коментарі Радіо Свобода.

«Я очікую на повернення сина в Україну, що його не видасть Італія Росії», – сказала жінка.

Ірина Лавренчук, яка проживає у Львові, каже, що спілкувалась із сином востаннє 15 грудня. За її словами, син повертався з Тель- Авіва до Львова через італійське місто Неаполь.

«Він в Італію спеціально не поїхав, летів з Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі. Я знаю, що син має підтримку українського консульства, має італійського адвоката. Як нам розповів консул, Євген ‒ у бойовому настрої. Я не могла уявити такої ситуації, яка сталась із сином», ‒ каже Ірина Лавренчук.

Ірина Лавренчук розповіла Радіо Свобода, що її син навчався у Москві на курсі відомого режисера, родом зі Львова, Романа Віктюка. Після студій він у Москві створив Польський театр і працював у ньому.

«У 2014 році, коли розпочалася війна в Україні, син повернувся в Україну на знак незгоди з агресією путінського режиму», ‒ говорить Ірина Лавренчук.

Нині, як заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко, українські консули та адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями, щоб з’ясувати причини затримання Євгена Лавренчука та захисту його інтересів. 31 грудня українця відвідав консул.

Раніше у мережі, зокрема у Facebook-групі Free Eugene Lavrenchuk, з’явилося повідомлення про затримання 17 грудня в Італії українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету Євгена Лавренчука.

За непідтвердженими повідомленнями у мережі, російська сторона буцімто наполягає, що Лавренчук вісім років тому скоїв на території Росії якесь правопорушення. Від самого Лавренчука жодних публічних заяв немає, востаннє у мережі 15 грудня він писав, що летить з Ізраїлю до Неаполя (Італія). Отримати коментарі від російської сторони наразі змоги немає.