Грузія: премʼєр Ґарібашвілі звинуватив опозицію у відправленні добровольців в Україну

Премʼєр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі заявив 5 грудня на засіданні уряду, що представники опозиції набирають та відправляють громадян країни воювати до України.

Ґарібашвілі вважає, що його опоненти хотіли б «отримати політичні дивіденди від загибелі громадян Грузії», маючи на увазі втрати серед грузинських добровольців, які воюють на боці ЗСУ.

«Я хочу всім нагадати, що ці люди, так звана партія війни та продажників, від початку війни в Україні намагалися і намагаються влаштувати якісь провокації. На жаль, представники «партії війни» забирають в Україну наших співгромадян», – сказав голова грузинського уряду.

Ґарібашвілі висловив співчуття родинам загиблих, їхнім родичам та близьким і заявив, що вже 33 громадян країни загинули внаслідок бойових дій в Україні, «що, звичайно, є трагедією для нас».

Премʼєр-міністр також сказав, що «завдяки розумній політиці влади «другий фронт» до Грузії перенести не вдалося, попри численні спроби». «Якби зараз опозиція була при владі, вона перетворила б Грузію на полігон», - наголосив він.

У неділю, 4 грудня, стало відомо про загибель шістьох грузинських добровольців у боях під Бахмутом у Донецькій області. За словами військовослужбовця Ромео Парулави, його співвітчизники потрапили в оточення.

Пізніше засновник та командир «Грузинського національного легіону» Мамука Мамулашвілі в ефірі українського телеканалу «Еспресо» повідомив, що загиблі грузинські добровольці воювали за Україну у складі добровольчого батальйону «Карпатська Січ».

«Хлопці потрапили в оточення. Вони відмовилися здаватися в полон окупантів. Росіяни накрили їх важким вогнем з артилерії. За час війни в Україні загинуло вже 33 добровольці з Грузії. Грузія пожертвувала багатьма життями для підтримки України», – зазначив Мамулашвілі.